Sony teste sa Vision-S en Europe et du streaming 4K [CES 2021]

Un an après, Sony remet le couvert avec son prototype de véhicule baptisé Vision-S. Comme l'an passé, c'est au CES de Las Vegas que l'entreprise a fait la présentation de sa première voiture qui passe du stade de concept à un modèle proche de la série.

Sony progresse avec sa Vision-S

Pendant le CES 2021, bien évidemment sous format virtuel pour cause de Covid-19, Sony a expliqué que sa Vision-S était désormais à l'essai sur les routes d'Autriche. Depuis sa présentation surprise en janvier 2020, Sony n'avait tout simplement rien dévoilé de sa voiture durant l'année. Le nippon n'a pas daigné détaillé la technologie embarquée qui use d'écran, de radars, de lidars et autres systèmes pour la conduite autonome. On savait juste que la firme travaillait avec Bosch, Nvidia, Continental, Magna Steyr et ZF.



Entre temps, il semble que de plus en plus d'acteurs de la high-tech s'intéressent de très près au secteur automobile avec tout récemment Apple et Hyundai ou Baidu et Geely.



Pour se rapprocher de la série, Sony a ajouté des capteurs pour une analyse 360 de l'environnement, des contrôles gestuels, l'utilisation des écrans pour les jeux vidéo, des caméras intérieures pour les passagers ou encore la 5G.



Pour mémoire, la Sony Vision-S est une berline de 4,90m de long qui affiche 550 cv de puissance avec deux moteurs électriques de 272 ch. Son intérieur s'inspire de la récente Honda e. Le 0 à 100 est toujours annoncé à 4,8 secondes.



Voici la vidéo de présentation de la VISION-S :

Un nouveau service de streaming 4K HDR : Bravia Core

En outre, Sony qui a présenté un drone photo va également proposer un service de streaming en haute qualité avec un rendu proche d'un Blu-ray 4K HDR. Baptisé Bravia Core, il sera réservé aux clients de ses téléviseurs, et forcément les nouveaux modèles Bravia XR. Sony a évidemment glissé quelques exclusivités de Sony Pictures.