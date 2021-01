Apple TV+ : Voici la bande-annonce du film Cherry avec Tom Holland

Julien Russo

L'année commence fort pour Apple TV+, après l'annonce de l'acquisition des droits exclusifs de la série de Ben Stiller et du film de Ridley Scott sur Napoléon, Apple continue à faire briller son service de streaming avec la publication d'une nouvelle bande-annonce. Apple a mis en ligne sur YouTube un aperçu du film Cherry avec Tom Holland. Une exclusivité mondiale qui arrivera sur Apple TV+ dès le 12 mars 2021.

La bande-annonce de Cherry

La firme de Cupertino va nous surprendre en 2021 avec des projets qui arrivent de tous les côtés. L'une des plus grosses productions Apple de cette année s'appelle "Cherry", on retrouve en rôle principal Tom Holland et à la production les deux frères Anthony et Joe Russo.

Le film est basé sur le roman de Nico Walker, elle raconte l'histoire d'un homme de Cleveland (qui s'appelle Walker) qui rejoint l'armée après une difficile rupture avec sa petite amie. L'homme n'a qu'un seul but, partir loin de tout ce qui lui fait rappeler la femme qu'il a tant aimée pendant de nombreuses années. Walker part en mission en Irak, pas pour combattre, mais pour être l'un des médecins qui va soigner les soldats qui reviennent blesser du combat.

Cependant, comme beaucoup de personnes qui reviennent de mission, Walker va conserver en lui de grave séquelles psychologiques. Cauchemar, trouble de la personnalité, dépression... Walker va vivre le pire moment de sa vie quand il rentre chez ses parents.

Dans ce film inédit et exclusif, vous suivrez Walker avant, pendant et après son expérience dans l'armée.

Les frères Russo (réalisateurs de Captain America et Avengers) ont beaucoup travaillé autour de la personnalité de l'acteur principal. Le film vous touchera émotionnellement et vous effrayera par la terreur qui règne sur les champs de bataille.

Cherry a coûté l'incroyable somme de 40 millions de dollars à Apple. Cette somme a permis d'acquérir les droits dans le monde entier sur une durée indéterminée.