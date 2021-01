Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série d'animation "Eau-Paisible"

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Malgré le peu de créations originales disponibles dans son catalogue, Apple fait tout pour apporter un maximum de diversité dans ses programmes. L'une des cibles privilégiées d'Apple TV+ c'est le jeune public, à travers des films et séries d'animation de plus en plus nombreux, l'entreprise cherche à attirer l'intention des enfants et adolescents.

La bande-annonce d'Eau-Paisible

Annoncée il y a un peu plus de 4 mois, la série d'animation Eau-Paisible est disponible sur Apple TV+. Composé de plusieurs épisodes, ce nouveau programme raconte l'histoire de trois frères et soeur qui sont amis avec un... panda sage !

Cette série exclusive Apple est basée sur le livre à succès Zen Shorts écrit pas Jon J. Muth. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, le programme s'adresse aux enfants avec un message bien précis. Celui de la confiance en soi. Le premier plan montre les trois enfants qui essaient de construire une fusée, on aperçoit que le grand frère est assez dubitatif à l'idée que cette fusée puisse voler.

Rapidement, la voix off explique : "Seuls ceux qui essaient peuvent accomplir l'impossible".

La bande-annonce montre aussi la première rencontre avec le panda sage qui va conquérir le coeur des enfants et leur raconter plein d'histoires et passer de merveilleux moments avec eux.

Lors de l'annonce de ce nouveau programme, Apple avait déclaré :

À travers son exemple, ses histoires et son humour doux, Eau-Paisible donne aux enfants une compréhension plus profonde de leurs sentiments ainsi que des outils qui les aident à faire face à leurs propres défis quotidiens. Eau-Paisible apporte également un nouveau plaisir et une nouvelle aventure aux trois, ouvrant leurs yeux sur les merveilles silencieuses du monde qui les entoure et les guidant vers leur place en son sein.

Dans cette série originale Apple on retrouve aussi une petite touche française. En effet, si Eau-Paisible est américain, aux commandes il y a la productrice Sidonie Dumas qui a participé aux films Le manoir ou encore à Narcos : Mexico.