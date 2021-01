Laid-Back Camp Virtual : la série d'aventure revient sur iOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Belle nouvelle pour les amateurs de la série d'aventure Laid-Back Camp ! En effet, les développeurs du studio Gemdrops viennent d'annoncer l'arrivée future d'un jeu pour iOS, Android, Nintendo Switch et d'autres plateformes à venir.



Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle d'un manga japonais que l'on connait en France du nom de Au grand air depuis mai 2018. Depuis, la création a eu le droit à son anime produite par le studio C-Station qui a connu un certain succès.



Voici la bande-annonce du jeu Laid-Back Camp Virtual :

Laid-Back Camp Virtual se montre en vidéo

Au début du mois dernier, Gemdrops a révélé un tout nouveau jeu d'aventure basé sur la série Laid-Back Camp du nom de Laid-Back Camp Virtual à destination d'iOS, Android, Nintendo Switch, PC et PS4. Si nous étions passés à côté de l'information, nous partageons désormais la nouvelle avec vous, grâce à l'arrivée d'une nouvelle vidéo et d'informations autour du jeu.



Car oui, nous savons désormais qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais bel et bien de deux opus : Laid-Back Camp Virtual Lake Motosu et Le Laid-Back Camp Virtual Fumoto Campsite. On parle de deux jeux d'aventure de camping virtuel avec prise en charge des casques VR sur PS4 et PC qui verront le jour en mars et en avril.