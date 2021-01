Apple TV+ reste loin derrière Netflix avec 3% du marché américain

Une nouvelle étude vient de tomber et elle révèle la part de marché que détient chaque service de streaming vidéo aux Etats-Unis. C'est l'occasion de se rendre compte qu'Apple est bon dernier du classement avec seulement 3 petits pourcents.

Apple a encore du boulot dans ce domaine

Apple ne cesse d'investir dans des séries et films pour améliorer la qualité de son service Apple TV+ mais selon les chiffres du dernier trimestre 2020, la route du succès semble encore assez loin. Selon une nouvelle étude découverte par 9to5Mac, la plateforme Apple TV+ ne représente que 3% du marché américain, ce qui la place à la dernière place du classement.

Pire, le service de la marque à la pomme se retrouve même derrière Peacock qui n'est autre qu'un service de streaming détenu par NBCUniversal, lancé en juillet 2020 et qui pour sa part représente le double soit 6% de part de marché.



Pour le haut du classement, on retrouve les plus connus avec en tête, Netflix qui avec ses 200 millions d'abonnés qui représente 31% de part de marché sur le continent américain. Vient en seconde position Amazon Prime Video avec 22%, Hulu 14%, Disney+ 13% et HBO Max 9%.



Il va encore falloir quelques années à Apple pour que son catalogue soit aussi complet ou du moins se rapproche au maximum de celui des géants comme Netflix ou Amazon Prime Video.