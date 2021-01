Apple TV+ : Brie Larson a été choisie pour le drame "Leçons de Chimie"

Alors que Apple TV+ est considéré comme un petit service de streaming aux États-Unis, la firme de Cupertino ne lâche pas l'affaire et continue à enrichir son service avec des projets très prometteurs. Si l'année 2021 est déjà bien organisée au niveau des divers ajouts de séries, films et documentaires, Apple travaille déjà sur les productions de l'année prochaine.

Brie Larson dans le casting d'une série Apple TV+

Selon le média Variety, Apple travaille en ce moment sur une nouvelle série dramatique qui sera disponible au printemps 2022, ce programme sera basé sur un roman à venir de Bonnie Garmus.

Baptisée Leçons de Chimie, l'histoire vous fera voyager dans le début des années 1960 avec l'histoire prenante d'Elizabeth Scott. Interprété par l'actrice Brie Larson, Scott est une femme qui rêve de devenir scientifique, malheureusement à cette époque les femmes scientifiques sont très rares et ne sont pas prises aux sérieuses.

Les projets d'Elizabeth Scott vont se mettre à basculer quand elle apprend qu'elle est enceinte et que son employeur la licencie.

Cependant, Scott est quelqu'un qui n’abandonne jamais, elle va se battre pour arriver à ses fins et devenir une grande scientifique que tout le monde respectera.

Leçons de Chimie va être la seconde production originale Apple où Brie Larson va participer, l'actrice a été appelée à jouer dans une autre série du nom de Life Undercover: Coming of Age in the CIA. Il s'agit d’une série Apple TV+ qui sera bientôt dévoilée. Le programme a été retardé en raison du Covid-19 qui a fortement perturbé la phase d'écriture.