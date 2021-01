Resident Evil Village : une démo et des informations

Belle nouvelle pour les amateurs de jeux d'horreur et de la série Resident Evil puisque Capcom vient d'annoncer de nouvelles informations autour du prochain opus du nom de Resident Evil Village. Car oui, hier soir se tenait un évènement en ligne consacrée à la franchise de survival horror et les nouveautés sont nombreuses à arriver dans les prochains mois.



Outre l'arrivée d'une démo sur PS5, on sait désormais qu'un mode multijoueur sera de la partie avec de nombreux personnages de la saga.

Capcom publie de nombreuses informations autour de Resident Evil dont la date de sortie

Durant la nuit, Capcom a organisé un évènement du nom de Resident Evil Showcase consacré à la licence et à son futur proche. L'un des gros points concernait l'arrivée prochaine de l'opus Resident Evil Village dont on a pu apercevoir un trailer lors de la présentation de la PlayStation 5.



La belle nouvelle, c'est que l'éditeur a annoncé l'arrivée immédiate d'une démo du jeu sur le PlayStation Store, uniquement sur la console next-gen avec de voir le jour sur PC et Xbox Series X/Series S au printemps. Baptisée “Maiden”, cette dernière nous offre un passage du jeu et permet de se faire une idée de ce qui nous attendra à la sortie de celui-ci.



Concernant cette sortie, Resident Evil Village sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, mais également sur PS4 et Xbox One à partir du 7 mai 2021. Nous aurons également le droit à un mode multijioueur du nom de RE : Verse avec des personnages bien connus de la franchise.



L'autre grosse annonce concerne Netflix avec l'arrivée prochaine d'une adaptation en série portant le nom de Darkness qui est en cours de production. On parle d’un nouveau film d’animation en 3D dont on devrait rapidement voir débarquer sur la plateforme.