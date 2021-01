La saison 2 de Servant cartonne avec une audience doublée

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Si vous n'avez pas encore vu la série Servant sur Apple TV+, vous êtes probablement une exception. La série originale à suspense réalisée par M. Night Shyamalan vient de redémarrer avec une saison 2 visiblement très attendue.



Servant a été l'une des premières séries à être disponible sur Apple TV+, et le premier épisode de la saison deux a été officiellement diffusé la semaine dernière. Selon un rapport de Deadline, la deuxième saison de Servant a enregistré plus du double de l'audience par rapport à la précédente.

Publicité

Servant Saison 2 : le meilleur démarrage sur Apple TV+

Au cours de la première semaine de la saison 2 de Servant, la série a connu une augmentation significative de l'audience. La première saison de Servant s’est bien comportée aux États-Unis et dans d’autres pays comme la France, le Mexique et l’Espagne - et les épisodes originaux ont également été stimulés par l’arrivée de la deuxième saison.

Pour rendre la comparaison encore plus avantageuse, Apple TV+ avait publié trois épisodes au lancement de la saison 1 en novembre 2019 contre un seul la semaine dernière; ce qui signifie que le visionnage de l'épisode de la première saison de la saison 2 au cours de sa première semaine a plus que doublé celui des trois premiers épisodes de la saison 1 combinés pendant la semaine post-lancement.

Malheureusement, Apple ne révèle pas les chiffres de son service de streaming et les données de classement, mais le rapport affirme que Servant a réalisé une performance similaire aux meilleurs programmes comme Defending Jacob et Ted Lasso, qui sont les programmes originaux les plus populaires d’Apple.



Servant, qui est réalisé par M. Night Shyamalan, affiche un casting composé e Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint. La série a débuté en 2019 avec 10 épisodes intrigants qui racontent l'histoire de Leanne, une nounou qui a été embauchée par Dorothy et Sean Turner pour s'occuper d'un bébé qui est en fait une poupée. Les parents venaient de perdre leur "vrai" enfant peu de temps auparavant.



Le deuxième épisode de la deuxième saison de Servant est disponible depuis ce matin, et la série a déjà été renouvelée pour sa troisième saison sur Apple TV+.