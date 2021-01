Sorties jeux : SpongeBob SquarePants, Princess Connect! Re: Dive, Dadish 2

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SpongeBob SquarePants, Princess Connect! Re: Dive, Dadish 2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Slappy Paddles (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.8, 69 Mo, iOS 11.0, Andrew Sevenson) Testez vos réflexes dans cette réimagerie solo du jeu de tennis d'arcade classique.



Frayez-vous un chemin à travers 5 niveaux différents, chacun offrant un style unique et un ensemble d'obstacles à surmonter. Entre rebondir sur des pagaies de flipper, doguer des vaisseaux spatiaux de style 8 bits ou naviguer sur les chemins d'un mini-golf, vous ne pourrez pas baisser la garde une seconde ... Télécharger le jeu gratuit Slappy Paddles





Princess Connect! Re: Dive (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.4.5, 107 Mo, iOS 9.0, Crunchyroll Games, LLC) On vous l'avait annoncé il y a quelques semaines, c'est enfin officiel, Princess Connect! Re: Dive, développé par Cygames est disponible dans le monde entier (version anglaise) sur l'App Store après sa sortie en terre nipponne en 2018. Princess Connect! Re: Dive est un jeu de RPG et d'action en temps réel qui propose des modes PvP et PvE et un beau scénario.



Commencez votre voyage à travers le pays d'Astraea avec des héroïnes. Un conte raconté à travers une belle réalisation, des cinématiques époustouflantes et réalisées par des studios d'animation connus dans le monde du jeu vidéo. Une histoire animée et haute en couleurs avec des combats en temps réel très dynamiques. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt de Princess Connect. Comme tout jeu RPG qui se respecte, les niveaux et points de compétences sont également au rendez-vous.



Télécharger le jeu gratuit Princess Connect! Re: Dive





LittleHero vous permet d'élaborer votre stratégie pour recruter, gérer et améliorer les héros afin de constituer votre meilleure équipe. Votre voyage est un combat sur le chemin de la fin du monde. Tout héros a des factions et des caractéristiques différentes. Choisissez-les judicieusement en fonction des meilleurs dans chaque bataille.



- Héros: affichez vos héros et leurs informations de personnage, telles que l'attaque, la défense, le pouvoir de guérison. En calcul, ils se résumaient à une puissance globale. Pensez à les mettre à niveau pour les rendre plus puissants.



- Recruter pour constituer votre équipe de rêve.



- Votre équipe Idle combat automatiquement. Vous pouvez également les aider à se battre. Gagner une bataille passera à l'étape suivante avec dans la campagne. Télécharger le jeu gratuit LittleHero6





Dangle Dash (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.62, 36 Mo, iOS 9.0, Sebastian Barrotta) Vivez une expérience de hockey amusante pas comme les autres. En utilisant des commandes à une touche, c'est une nouvelle façon amusante de jouer au hockey sur mobile. Balayez vers le haut pour ébrécher la rondelle en l'air, faites glisser vers le bas pour effectuer une feinte et appuyez trois fois rapidement sur l'écran pour accélerer, ce qui ajoute un multiplicateur temporaire ... Télécharger le jeu gratuit Dangle Dash





Dadish 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.03, 90 Mo, iOS 10, Thomas Young) Ceux qui n'ont pas joué à Dadish premier du nom, sachez qu'il s'agit d'un jeu de plateforme et d’action solide avec d'excellentes commandes sur écran tactile et un brin d’humour appréciable.



Pour la seconde manche, les coquins du grand radis se présentent au travail de Dadish pour une journée impromptue « Bring Your Kids to Work ». Naturellement, les choses deviennent encore une fois incontrôlables et les enfants finissent par se mettre en danger. Voilà une belle excuse pour se défouler à travers 50 nouveaux niveaux et se faire enguirlander avec 50 nouvelles remarques impertinentes après avoir sauvé chacun de vos enfants.

Télécharger le jeu gratuit Dadish 2





Cookie Run: Kingdom (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.01, 1,6 Go, iOS 13.0, Devsisters) Construisez un royaume délicieux tout en luttant contre des monstres de dessert diaboliques! Faites équipe avec des amis GingerBrave et Cookie, certains nouveaux et certains familiers. Ensemble, dans ce doux RPG d’aventure fantastique, découvrez l’histoire du passé du Royaume et battez les ténèbres qui se dressent entre vous et votre Royaume. Reconstruisez des ruines envahies par la végétation et personnalisez votre royaume avec des décorations uniques et des bâtiments passionnants.

Télécharger le jeu gratuit Cookie Run: Kingdom





COLOR to ROTATE (Jeu, , iPhone / iPad, v2.2, 143 Mo, iOS 12.0, Myung Ho Kang) COLOR to ROTATE



Défiez le meilleur score. Déplacez-vous avec un doigt. Faites attention aux autres couleurs. Cela devient difficile lorsque le temps est écoulé. Télécharger le jeu gratuit COLOR to ROTATE





RPG Cataclysm Roguelike (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 161 Mo, iOS 8.0, Yury Apollov) Cataclysm: Dark Days Ahead est un jeu de survie au tour par tour qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Luttez pour survivre dans un monde dur, persistant et généré de manière procédurale. Récupérez les restes d'une civilisation morte pour la nourriture, l'équipement ou, si vous avez de la chance, un véhicule avec un réservoir plein d'essence pour vous sortir de Dodge. Combattez pour vaincre ou échapper à une grande variété de monstruosités puissantes, des zombies aux insectes géants en passant par les robots tueurs et les choses bien plus étranges et plus meurtrières, et contre les autres comme vous, qui veulent ce que vous avez ... Télécharger le jeu gratuit RPG Cataclysm Roguelike





Cat Killer (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2, 343 Mo, iOS 9.0, IndieBlox) Cat Killer est un jeu d'action / aventure où vous contrôlez un lapin nommé Kay.



Après avoir éveillé accidentellement une divinité dont le seul plaisir est d'envoyer ses chats envahir le monde, Kay décide de le réparer et de les tuer tous. Mais le monde est grand et les défis sont encore plus grands!



Aidez-le à devenir plus fort et donnez-lui des coups de pied. Le jeu propose un système de combat dynamique mais simple où les mouvements de vos doigts donnent vie à votre personnage.



Utilisez des balayages directionnels pour balancer votre épée dans différentes directions, maintenez une touche pour tirer sur votre cible et apprenez les différents combos pour déclencher des chaînes d'attaques mortelles! Télécharger le jeu gratuit Cat Killer





Casual Metaphysics (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 91 Mo, iOS 10.0, Christian Schnellmann) Au-delà de notre monde se trouve un autre monde. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux ou le toucher avec vos mains. Et pourtant, il y a un chemin qui y mène. Prenez une profonde inspiration. Concentrez-vous sur votre esprit. Ferme tes yeux. Bienvenue à Casual Metaphysics.



Casual Metaphysics est un jeu, mais aussi une méditation. Collectez des points en faisant correspondre les formes ensemble. Combinez plus de formes que votre adversaire de l'autre côté de l'écran et vous atteindrez un niveau de conscience toujours plus élevé. Jusqu'à ce que vous transcendiez votre corps physique et atteigniez un état de pur être métaphysique. Télécharger le jeu gratuit Casual Metaphysics





Astracraft (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.13, 1 Go, iOS 8.0, NetEase Games) Bienvenue dans le monde d'Astracraft! Libérez votre créativité, construisez votre ARMS, construisez votre équipe, conquérez l'univers! Battlebots, bateaux, voitures de course...



La bataille de la créativité est sans limites!



Utilisez votre imagination et créez les ARMS parfaits à partir de votre propre plan. Télécharger le jeu gratuit Astracraft





Arkfront (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 180 Mo, iOS 9.0, Intensity Faucet Games, Inc.) passe de € à 3,49 €.

Arkfront gets its first update today! Added 5 more levels to the first stage of the campaign. Improved some dialogue and fixed some typos. Fixed a crash when attempting to access the journal entries of crew members. Significantly improved performance and reduced device getting hot. Should now use less resources in the background and be less likely to quit unexpectedly. Télécharger Arkfront à 3,49 €





Nouveaux jeux payants iOS :

SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,8 Go, iOS 13.0, HandyGames) Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Contenu :

- Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

- Contrecarrez le plan du maléfique Plankton visant à conquérir Bikini Bottom avec une armée de robots cinglés

- Rencontrez de nombreux personnages de la série culte

- Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge

- Graphismes superbes, résolutions modernes et gameplay optimisé Télécharger SpongeBob SquarePants à 9,99 €





Sleepin Guy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 1,2 Go, iOS 10.0, Fabio Ferrara) Sleeping 'Guy est un jeu d'action-puzzle à la première personne qui se déroule dans un monde de rêve.



Vous assumerez le rôle d'un gentil grand gars incapable de se réveiller de ses rêves.



Votre tâche est de l'aider à en sortir. Télécharger Sleepin Guy à 3,49 €





One Night at Flumptys 2 (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 101 Mo, iOS 9.0, Clickteam, LLC) Une fois de plus, Flumpty Bumpty et son assortiment d'amis géniaux vous ont invité (kidnappé) dans un endroit spécial pour jouer à un jeu ! Tout ce que vous avez à faire est de les éviter jusqu'à 6 heures du matin et ils deviendront vos nouveaux meilleurs amis. Si vous arrivez bien avant 6h du matin... mieux vaut ne pas y penser.



Ce nouvel endroit passionnant regorge de différents ensembles de règles que vous devrez apprendre rapidement et vos seuls outils disponibles comprennent un ordinateur avec interrupteur d'éclairage fonctionnant avec une vieille batterie et quelques évents. Bonne chance et j'espère que vous vous ferez de bons amis pour la vie... Télécharger One Night at Flumptys 2 à 2,29 €





MISTICO (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 243 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd) MISTICO - une petite île espagnole mystérieuse cachée quelque part dans les Baléares. Vous avez souvent entendu des rumeurs sur son existence, cependant, localiser MISTICO s'est avéré assez difficile.



Après une soirée chaude et bien arrosée dans un bar local, vous entendez des habitants sous le soleil parler en espagnol. Reprenant certains des mots que vous avez appris en explorant la région, vous décidez d'écouter la conversation.



MISTCO est une aventure pointer-cliquer à la première personne, similaire aux jeux auxquels vous avez pu jouer dans les années 90. Une interface de jeu simple composée du monde que vous explorez et d'un panneau d'inventaire où vous pouvez collecter, combiner et utiliser les objets que vous trouvez en cours de route. Télécharger MISTICO à 3,49 €