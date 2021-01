YouTube propose le HDR sur la Xbox Series X avant la PS5

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

YouTube savait que le HDR était l'une des exigences majeures de la communauté des joueurs Xbox, après avoir pris son temps, la filiale de Google a finalement sorti la mise à jour qui vous permet de profiter du HDR. Dès maintenant (si votre téléviseur le permet), vous pouvez profiter de cette incroyable technologie qui sublime les couleurs de l'image et améliore les contrastes.

YouTube en HDR sur la Series X , Series S et la One

Les joueurs Xbox n'y croyaient plus, mais comme on dit... C'est souvent quand on s'y attend le moins que les choses arrivent !

La célèbre plateforme de vidéo en ligne vient d'annoncer la prise en charge du HDR sur son application disponible sur Xbox Series X, Series S et Xbox One, la dernière version disponible permet aux joueurs de bénéficier de cette amélioration d'image. Pour afficher une vidéo en HDR vous n'avez rien à faire, dès que l'application va détecter que vous avez un téléviseur compatible, celle-ci va automatiquement activer le HDR. Dans le cas où cette activation automatique n'a pas lieu, vous pouvez toujours le forcer dans les paramètres de qualité de la vidéo.

Niveau fluidité d'image, YouTube permet les vidéos en 4K HDR à 60 i/s, et sur la Xbox One S on retrouve du 1140p à 60 i/s.

Pour l'instant, c'est toujours silence radio en ce qui concerne les joueurs sur PlayStation 5. Le HDR est officiellement disponible depuis 2019 sur PS4, mais la prise en charge sur la console de dernière génération ne viendra pas par magie... Il faut que YouTube publie une mise à jour !



Pour rappel, les lettres HDR sont les initiales de High Dynamic Range, la technologie permet d'afficher une multitude de niveaux d'intensité lumineuse dans le contenu que vous regardez. Les couleurs sont plus vives, plus éclatantes et les images sombres plus authentiques. L'objectif principal du HDR a toujours été de rendre les images plus naturelles et d'améliorer d'une manière conséquente les contrastes. Aujourd'hui, la majorité des télévisions commercialisée propose le HDR en plus de la 4K.



