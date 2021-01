Nebula Capsule Max : avis sur le vidéoprojecteur de la taille d'une canette

Anker est une marque qui se perfectionne dans tous les domaines, celle des batteries externes, des écouteurs sans fil, des aspirateurs robots et même des vidéoprojecteurs. Cette dernière catégorie a attiré notre attention, depuis une semaine nous testons à la rédaction le Nebula Capsule Max. Ce vidéoprojecteur portable (avec une batterie) est équipé d’Android 8.1 et vous permet de profiter d’applications comme Netflix, PrimeVideo...



On s’est posé la question « pour une utilisation quotidienne, le Capsule Max est-il le produit qu’il nous faut ? ». Réponse dans ce test avec notre avis détaillé.

La Nebula Capsule Max vaut-elle le coup ?

Le Nebula Capsule Max est l’un des produits les plus populaires sur le marché des vidéoprojecteurs portable. Nous avons cherché à savoir si un tel appareil pouvait remplacer une TV et répondre à tous nos besoins. Dans ce test nous avons trouvé de bons points, mais aussi des choses moins bonnes qui font que le Capsule Max ne nous a pas complètement convaincus !

Le contenu du pack

À l'intérieur du pack, vous retrouvez l'adaptateur secteur, la télécommande ainsi qu'un petit manuel d'explication qui vous explique les bases d'utilisation.

Tout est inclus afin que vous puissiez utiliser votre vidéoprojecteur portable dès le déballage.

Les caractéristiques techniques

Au niveau des caractéristiques ce vidéoprojecteur nomade de la marque Anker est globalement assez convaincant, cependant il y a quelques détails qui auraient pu être mieux, comme par exemple la résolution de l'image qui est de 720p quand la majorité des concurrents (un peu plus chers) proposent du 1080p. Nous sommes cependant agréablement surpris de l'autonomie qui monte jusqu'à 4 heures (en luminosité minimale) ou encore de la qualité audio de 30 dB.

Technologie d'éclairage LED Définition 1280 x 720 pixels Autonomie de l'ampoule 30 000 heures Luminosité 200 lumens Taux de contraste (ANSI) 600 :1 Nombre d'enceinte intégré 1 Niveau sonore 30 dB Mémoire interne Oui (16 Go de stockage) Batterie Incluse Entrée HDMI, prise Jack, port USB Oui Lecture de cartes mémoire Non Entrée vidéo VGA, entrée S-Vidéo, entrée DVI Non Télécommande Fournie Largeur, hauteur, profondeur 8 x 15 x 8 cm Poids 737 g

Les connectiques

Le Nebula Capsule Max propose plusieurs connectiques qui vous permettent de nombreuses possibilités.

Un port Jack pour brancher un casque audio ou tout autre appareil compatible

pour brancher un casque audio ou tout autre appareil compatible Un port HDMI pour vous permettre de brancher un autre appareil du type une console de jeu, une Apple TV, une Fire TV, une Chromecast... Idéal pour ne pas passer par l'OS préinstallé sur le Nebula Capsule Max.

pour vous permettre de brancher un autre appareil du type une console de jeu, une Apple TV, une Fire TV, une Chromecast... Idéal pour ne pas passer par l'OS préinstallé sur le Nebula Capsule Max. Un port USB pour vous permettre de brancher un support de stockage externe ce qui nous a permis d'installer des applications en format APK (voir la suite du test).

pour vous permettre de brancher un support de stockage externe ce qui nous a permis d'installer des applications en format APK (voir la suite du test). Un port DC IN, c'est ici où vous rechargerez votre Capsule Max.

Au niveau des connectiques, Nebula propose tout ce qu'il faut pour un confort d'utilisation. Ce qui aurait été pas mal à ajouter c'est un port SPDIF pour connecter une barre de son ou un home cinéma, mais il n'est pas surprenant que Nebula ne l'ait pas ajouté puisque l'utilisation est plutôt à but portatif.

Les boutons sur le haut du Capsule Max

Si vous n'avez pas la télécommande à proximité de vous, il est possible d'interagir avec le vidéoprojecteur par des boutons qui se trouvent en haut du Capsule Max. Parmi les options disponibles, vous avez des flèches de navigation qui vous permettent de vous déplacer dans les menus, il y a aussi le bouton central pour valider et une flèche retour. Vous avez aussi la gestion du son.

À noter que ces boutons s'allument quand vous appuyez dessus, Nebula s'est bien douté que cela pourrait être utile, surtout qu'un vidéoprojecteur est à utiliser dans une obscurité totale. Une logique qu'on apprécie !

Derrière le Capsule Max, vous avez également un bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

La télécommande

Comme vous pouvez le voir, Nebula nous sort une télécommande complète. Vous retrouvez les flèches de navigation, la flèche retour, le bouton Home et le volume + et -. Dans les autres boutons, il y en a deux qui sont assez inhabituels. Celui au milieu de la flèche retour et le bouton Home vous sert à déclencher la mise au point automatique, celle-ci est utile si vous constatez une image floue. Il vous suffit de faire un appui long sur ce bouton et l'image redevient nette. À noter que normalement vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus, le vidéoprojecteur gère automatiquement dès qu'il constate que vous l'avez déplacé.

Dernier bouton particulièrement intéressant c'est celui qui est en haut à l'extrémité droite. Ce bouton sert à changer le mode de navigation, dès que vous appuyez dessus vous avez le curseur de type navigateur internet.

L'interface

Le Nebula Capsule Max tourne sous Android 8.1 avec Nebula UI. Globalement, l'interface manque de modernité, en réalité il faut juste ne pas la comparer avec tvOS d'Apple ou même les autres OS qu'on retrouve sur la Chromecast ou la Fire TV d'Amazon. Nous n'avons jamais accroché à Android et cela confirme une fois de plus notre manque d'intérêt pour cet OS. À noter que si l'interface n'est pas convaincante esthétiquement, elle est fluide et n'a jamais bloqué pendant notre semaine d'utilisation.

N'oubliez pas que vous avez un port HDMI, rien ne vous empêche de passer par une Apple TV ou une Fire TV. C'est d'ailleurs ce qu'on a rapidement fait dès les premières heures d'utilisation !

Les applications disponibles

C'est probablement notre plus grosse déception. Sur le Nebula Capsule Max, vous n'avez pas le Play Store, cela signifie que le nombre d'applications disponibles est nettement réduit. Il y a une grosse majorité d'applications issues du marché américain, des applications qui n'auront pas un grand intérêt pour des utilisateurs européens.

Malgré tout on retrouve une sélection d'applications indispensables. Sur le Nebula Store vous retrouverez :

Netflix

YouTube

Plex

Amazon Prime Vidéo

Sling Television

Spotify

Deezer

Express VPN

Kodi

Crossy Road

Arte

France 24

MTV

News Republic

RT News

Smart IPTV

Vimeo

Hulu

HBO Max

VLC

Mozilla Firefox

Voici les principales applications qui vous intéresseront à coup sûr.

Dans les applications manquantes, nous n'avons pas trouvé Disney+, Twitch, myCANAL ou encore Molotov TV.

Installer les applications Android

Rassurez-vous, toutes les applications manquantes peuvent facilement être installées via APK. On va être franc avec vous, étant depuis toujours dans l'écosystème d'Apple, on n'est pas très habitué à installer un fichier APK. Nous avons donc demandé à un expert d'Android (merci, Félix), il nous a conseillé de nous rapprocher de sites populaires d'applications APK comme apkpure.com et apkmirror.com. Le procédé a été simple, nous avons téléchargé les dernières versions des applications manquantes citées ci-dessus et nous les avons stockées sur une clé USB.



Nous avons en suite installé la clé USB dans le Nebula Capsule Max et nous avons été dans "Gestionnaire de fichiers". Le fabricant a pensé à tout... Vous avez directement une catégorie "APK", on a instantanément retrouvé les fichiers quand avait envoyé vers la clé USB. On a appuyé avec la télécommande sur les fichiers concernés et le vidéoprojecteur nous a proposé d'installer le fichier.

Résultat, en l'espace de 10 secondes toutes les applications qu'on n'avait pas réussi à obtenir sur le Nebula Store étaient installées !

Je vous avoue qu'il y a eu une petite révélation dans notre tête après cette expérience... On a rapidement compris qu'on manque de liberté avec Apple.

Certaines applications ne fonctionnent pas avec la télécommande

Lors de l'utilisation de certaines applications (dont Netflix), nous avons eu un message d'avertissement à l'ouverture de l'application. Le message indique que la version est incompatible avec la télécommande physique qui a été fournie avec la Capsule Max.

Nous précisons bien sûr qu'il s'agit du Netflix qui était préinstallé et non d'une version APK.



Les deux solutions dans ce genre de situation c'est :

Utiliser l'application Nebula Connect (qui vous permet de contrôler le Nebula Capsule Max et d'écrire dans une zone de texte)

(qui vous permet de contrôler le Nebula Capsule Max et d'écrire dans une zone de texte) D'appuyer sur le bouton en haut à droite de la télécommande qui permet de basculer sur le curseur de la souris

Il existe des solutions alternatives, cependant niveau expérience utilisateur, ce n'est pas optimal.

Le mode AirPlay

Le Nebula Capsule Max est compatible avec la recopie d'écran disponible sur les produits Apple. Nous avons testé à plusieurs reprises de lancer une vidéo en AirPlay, dans de nombreuses situations nous avons eu un message d'erreur lié au copyright.

Cela n'a pas fonctionné avec Disney+, Prime Video, Netflix, Safari... AirPlay a cependant fonctionné à la perfection avec l'application YouTube, Apple Music ainsi que l'application Photos sur l'iPhone.

Le Bluetooth

Dans les paramètres du Capsule Max, vous avez une section Bluetooth. Nous avons effectué un essai avec des AirPods de seconde génération et ils se sont connectés sans aucune difficulté. On imagine qu'il est possible de connecter des enceintes ou même d'autres écouteurs et casques compatibles Bluetooth.

Pendant toute la durée d'utilisation, le son était correct et il n'y a eu aucun décalage entre l'image et l’audio.

Paramètre de projection

Les paramètres de projection sont très complets. Vous allez retrouver plusieurs points importants pour le confort de visionnage !



Tout commence avec le mode de l'image, il s'agit ici de choisir si vous souhaitez une luminosité optimale (mode secteur) ou alors une diminution des performances (si vous êtes en mode portatif).

Vous retrouvez ensuite la température des couleurs, à vous de voir si vous préférez le mode normal, froid ou chaud !



L'autre point important c'est la correction trapézoïdale. Nebula vous propose d'incliner la projection, vous pouvez faire en sorte que celle-ci soit inclinée vers le haut ou sur l'un des côtés. Vous avez aussi la possibilité de choisir le mode de projection.

À noter que pour une projection optimale, le constructeur conseille de ne pas dépasser les 3 mètres. Il est facilement possible d'obtenir un écran de 100 pouces !

La qualité de l’image

Dès que nous avons reçu le Nebula Capsule Max, on a directement enchainé les épisodes de Prison Break sur Netflix. Dès les premières minutes d'utilisation, nous avons été bluffés par la qualité d'image, les détails sont précis, les couleurs sont belles et la luminosité est à la hauteur de notre attente. Cependant, attention à une chose, pour profiter d'une luminosité à son maximum, il faudra vous plonger dans le noir complet. Il ne faut pas oublier que 200 ANSI Lumens ce n'est pas énorme et parfois insuffisant quand la pièce d'à côté est allumée.

On se répète, mais il est décevant que Nebula ne propose pas le 1080p. Malgré tout, la qualité reste correcte sur toutes les applications "populaires" que nous avons testées.

La qualité audio

Nous avons trouvé que la qualité audio était très satisfaisante. Bien évidemment, chaque personne a ses propres exigences. Ce que nous pouvons vous dire c’est que les voix sont claires, les son aigus et graves reflètent bien la réalité et dans les scènes d’actions, il n’y a aucune saturation qu’on a pu constaté. Globalement, c’est un sans faute !

Pour rappel, vous avez une prise jack et une connectivité Bluetooth si vous souhaitez transférer le son vers un équipement plus spécialisé dans cette catégorie.

Gestion de la chaleur et le bruit de la ventilation

On ne comprend vraiment pas comment le Nebula Capsule Max arrive à rester froid en permanence. Malgré une utilisation de plusieurs heures, le vidéoprojecteur ne chauffe pas, il gère sa chaleur d'une manière spectaculaire. Nous constatons pendant l'utilisation un bruit de ventilation, mais celui-ci reste discret et n'est pas gênant, même quand nous avons notre tête pas loin du Capsule Max.

L'autonomie

Nous avons testé le Capsule Max branché en permanence, nous n'avons pas testé ses performances en mode batterie. Officiellement, Nebula annonce une autonomie différente suivant le mode d'image sélectionné.

Mode secteur : La luminosité est maximale, la batterie aura une autonomie de 1h30

: La luminosité est maximale, la batterie aura une autonomie de 1h30 Mode batterie : La luminosité est minimale, l'autonomie va passer à 4 heures

Un support trépied à acheter en supplément

Quand vous achetez le Nebula Capsule Max, vous avez la possibilité d'ajouter un peu plus pour obtenir un support trépied réglable. Celui-ci pèse 269g et a une longueur rétractable à 25 cm. Le trépied possède également une rotule pivotante qui permet une rotation complète de 360° et une inclinaison de 180°, pas mal !

Le Nebula Capsule Max est déjà prévu pour ce trépied puisque vous avez dans la partie inférieure un petit trou pour insérer le haut du trépied à l'intérieur.

L'accessoire coûte seulement 32,99€.

Avis, prix et disponibilité du Nebula Capsule Max

Passons maintenant au sujet qui fâche, le prix. Le Nebula Capsule Max vous a plu et vous souhaitez l'acquérir ?

Il est en ce moment proposé au tarif de 449,99€ sur Amazon (avec un coupon de 50€ à cocher avant de l'ajouter au panier).



Notre avis est positif sur ce produit de niche, même s'il ne nous a pas complètement convaincus sur la partie logicielle, cela a vite été oublié quand nous avons branché notre Apple TV en HDMI. Les performances sont concluantes et la qualité de projection impressionnante pour un petit vidéoprojecteur de la taille d'une canette de soda ! Un produit idéal en voyage ou même au quotidien pour la plupart.