La justice française bannit les services IPTV illégaux

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

L'iPTV ou plus précisément la TV illégale vient de prendre un coup derrière la tête sur le territoire français. En effet, le service en charge de bannir ce genre d'illégalités (l'ALPA) vient d'annoncer que pas moins de huit services viennent d'être supprimés, interdits en France. Un bon début même s'il reste énormément de travail afin de tous les supprimer.

L'IPTV commence à se faire chasser de la France

Cela fait des années que cela existe mais les fans de football (et pas que) en ont surement entendu parler abondamment ces derniers mois, à savoir l'IPTV. Ce service illégal consiste à vendre des boîtiers ou un abonnement à un site aux personnes qui souhaitent avoir des chaînes payantes en streaming (gratuites) et donc sans avoir besoin de passer à la caisse tous les mois.



Il fut un temps, il y a 7 ou 8 années, l'IPTV devenait populaire mais restait quand même bien en retrait du fait que pour profiter des chaînes en streaming avec une bonne qualité, il fallait une très bonne connexion internet. Avec le progrès de la technologie dans ce domaine, plus aucun souci de ce côté-là pour la plupart des français en 2021, ce qui n'arrange pas la justice.

Le dernier exemple en date à ce sujet n'est autre que la reprise du championnat français de football par la chaîne Telefoot qui a proposé un abonnement à 25€ par mois jugé beaucoup trop cher par la plupart des fans qui ont tout simplement décidé de boycotter la chaîne. Vous l'aurez compris, la plupart se sont tourner vers ce fameux boîtier IPTV que l'on peut trouver en vente très facilement sur internet ou les réseaux sociaux.



C'est à ce moment là qu'intervient le combat de l'ALPA (association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) qui tente de dénicher et bannir ces services du pays, ce qui n'est pas chose facile. Mais, bonne nouvelle pour l'ALPA en ce début 2021 puisqu'à travers un communiqué, ils annoncent avoir banni pas mois de 8 services IPTV illégaux après l'accord de la justice le 17 décembre 2020.



L'ALPA a déclaré :

Ces services situés en dehors du territoire national proposent l’accès à des milliers d’œuvres contrefaites (films, séries et documentaires) ainsi qu’à un ensemble de chaines de télévision gratuites ou payantes en contrepartie d’un abonnement.

L'ALPA annonce qu'après cette petite victoire mais victoire tout de même, ils vont continuer d'intensifier leur travail dans ce sens afin de faire la chasse à ce fléau qui, selon eux, commence à prendre une ampleur de plus en plus inquiétante. Le problème est effectivement assez complexe étant donné que vous ne pouvez pas aller chez tous les français pour savoir qui possède ce service ou non et de l'autre côté, les personnes qui hébergent le service sont pour la plupart, pour ne pas dire toutes, situées en dehors du territoire nationale.