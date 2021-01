Apple TV+ : Découvrez les coulisses de la série Servant

Avec Night Shyamalan tout doit être parfait , l'homme a la même vision que celle d'Apple : l'importance du détail . Chaque élément devant la caméra a son rôle dans l'histoire. Le producteur explique dans la vidéo que dans Servant tout est une question d'interprétation, le surnaturel est représenté par l'insinuation et c'est justement la méthode préférée de Shyamalan pour raconter une histoire. Découvrez Servant sur Apple TV+, souscrivez dès maintenant et profitez d'une période d'essai de 7 jours avec un renouvellement automatique de 4,99€/moi s sans engagement. À noter que si vous possédez l'abonnement étudiant d'Apple Music, vous avez déjà un accès gratuit à Apple TV+.

Réaliser une série avec des événements surnaturels n'est pas quelque chose de simple, il faut que le spectateur soit dans l'ambiance , que chaque détail soit convaincant et que l'histoire soit crédible. Tous ces points, Night Shyamalan les maitrises à la perfection , le célèbre producteur n'en est pas à son premier coup d'essai dans cette thématique de contenus. Entourée d'une équipe d'experts dans l'univers cinématographique, Shyamalan explique comment faire pour qu'un épisode d'une série comme Servant baigne dans le réalisme et captive l'attention du spectateur !

