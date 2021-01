Consoles next-gen : aucun stock avant le milieu de l’année selon AMD

Corentin Ruffin

Si vous n'avez pas pu encore mettre la main sur votre nouvelle console de salon, il semblerait que les prochaines semaines risquent d'être compliquées... Certaines enseignes procèdent à de rapides mises en vente, avec très peu de machines disponibles, provoquant pas mal de frustration chez les joueurs.



Et selon AMD, fabricant américain de semi-conducteurs et microprocesseurs, on ne devrait pas assister à un retour des stocks des PlayStation 5, Xbox Series X et S avant le milieu de l'année.

La pénurie des consoles next-gen risque de durer

Les prochaines lignes risquent de ne pas plaire aux nombreux joueurs n'ayant pas réussi à mettre la main sur l'une des nouvelles consoles provenant de chez Sony et Microsoft. En effet, la faible production de consoles due à la présence du COVID dans le monde a provoqué des stocks très limités dans la plupart des pays.



Selon la dirigeante d’AMD, Lisa Su, le retour à la normale n'est pas prêt d'arriver : la firme doit notamment produire les puces de la PS5, des Xbox Series X et S, mais aussi celles de ses cartes graphiques Radeon RX 6000 et des Ryzen 5000. Elle estime que cette pénurie devrait s'estomper au minimum à partir du mois de juillet, mais pense que le mois de septembre est plus propice.



Patience...