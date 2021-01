Sorties jeux : Rain City, Micetopia, BLESS MOBILE

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Rain City, Micetopia, BLESS MOBILE.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Trivia Blast (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.5.0, 60 Mo, iOS 12.1, FreshPlanet Inc.) Qui a dit: "Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends"?



Obtenez la réponse maintenant en jouant à des dizaines de milliers de questions amusantes, toujours mises à jour.



Rencontrez des joueurs des quatre coins du monde.



Allez-vous devenir le nouveau World Wide Trivia Master? Télécharger le jeu gratuit Trivia Blast





Stellar Hunter (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 477 Mo, iOS 10.0, LTGAMES GLOBAL) Stellar Hunter est un RPG sur le thème de l'espace avec des éléments roguelike améliorés pour le rendre plein de possibilités. Vous pouvez même franchir les étapes en lançant simplement un dé, et la carte sombre avec les incertitudes héritées de Dungeon Survivor II pimentera sûrement votre expérience.



Tout commence par un crash de vaisseau spatial.Vous, le seul survivant, devez partir à l'aventure sur différentes planètes étranges. Vous pouvez rassembler votre propre escouade en recrutant des races extraterrestres, utiliser pleinement vos armes et compétences, surmonter tous les défis, devenir célèbre et faire fortune! Télécharger le jeu gratuit Stellar Hunter





Square Fists (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.97, 188 Mo, iOS 10.0, Marcelo Barce) Créez un combattant, entraînez-vous dur et commencez votre carrière à partir de zéro, participez à de petits championnats et à des clubs de combat jusqu'à ce que vous atteigniez les championnats internationaux et deveniez le meilleur combattant du monde.



Ce jeu propose une personnalisation des personnages, des classements en ligne, un mode histoire, un club de combat, des dialogues interactifs, des championnats, des réalisations et bien plus encore!... Télécharger le jeu gratuit Square Fists





Rivengard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.15, 249 Mo, iOS 10.0, Snowprint Studios AB) Mettez à l'épreuve votre sens de la stratégie dans ce nouveau RPG au tour par tour !



DES COMBATS STRATÉGIQUES

Utilisez le terrain et les atouts de vos Héros à votre avantage pour remporter la victoire !



FORMEZ VOTRE ÉQUIPE

Débloquez et améliorez votre collection de Héros afin de déployer leur force en combat !



DES CAPACITÉS ÉPIQUES

Terrassez des hordes d'ennemis puissants grâce aux capacités uniques de vos personnages ! Télécharger le jeu gratuit Rivengard





Lazy Chess (Jeu, Éducation / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 33 Mo, iOS 11.0, Cinq-Mars Media) Lazy Chess est un jeu gratuit à but non lucratif créé pour les joueurs occasionnels et les passionnés, où les joueurs, au pire, mettent à leur disposition le deuxième meilleur coup. En moyenne, il y a plus de 30 coups d'échecs légaux disponibles pour un joueur dans un tour, créant des milliards de possibilités tout au long d'une partie. Lazy Chess comprime cela en vous faisant en choisir seulement deux dans un tour donné sélectionné par Stockfish, le moteur d'échecs le plus robuste au monde. Le piège? Vous ne saurez pas quel coup est le meilleur!



Apprenez et amusez-vous en affrontant une IA hautement qualifiée ou des amis en ligne et des adversaires aléatoires. Débloquez de nouveaux thèmes et paramètres qui peuvent modifier le nombre d'options que vous choisissez ou la difficulté de l'IA. Télécharger le jeu gratuit Lazy Chess





Infinity Pinball (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 199 Mo, iOS 10.0, Digital Will Inc.) Testez vos compétences avec ce jeu de poche flipper à l'infini qui fleure bon la nostalgie!



Le flipper à l'infini apporte une touche révolutionnaire au genre flipper : pour que le plaisir ne s'arrête jamais ! Affichant un style rétro nostalgique, ces flippers infiniment longs générés par une procédure s'animent au sein d'un jeu de poche virtuel. Vous pouvez jouer continuellement avec votre boule en montant (et en descendant) sur les différents niveaux de la table pour un plaisir sans fin tout en remportant des pièces, collectionnant des boules uniques et débloquant de nouvelles tables.



Chaque flipper infini possède son propre thème de design original, sa bande son et ses figurines uniques ! Télécharger le jeu gratuit Infinity Pinball





Glennhaven Archery Tournaments (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2, 434 Mo, iOS 10.0, Codespace Ky) Glennhaven est un jeu de défense de tour de tir à l'arc 3D dans lequel vous devez empêcher l'ennemi d'atteindre la tour et de la détruire.



Avant de participer aux tournois, exercez vos compétences en jouant à travers les journaux de guerre. Aidez le royaume de Glennhaven à survivre aux forces des ténèbres. Commencez votre voyage aux portes de Glennhaven. Défendez le royaume des vagues d'orques, de golems, de trolls et d'autres créatures du monde souterrain. Collectez des pièces pour le royaume à partir de skins orks afin de pouvoir engager des chevaliers plus expérimentés avec des armes spéciales. Télécharger le jeu gratuit Glennhaven Archery Tournaments





BLESS MOBILE (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.100.243961, 2,4 Go, iOS 9.0, JOYCITY Corp) C'est donc officiel, voici le premier titre mobile de la série Bless à avoir été développé, et c'est fort prometteur : Bless Mobile prend donc la forme d'un MMO qui se rapproche d'un Lineage Revolution ou encore de Black Desert. Pour ce faire, le studio de développement a utilisé le dernier moteur Unreal Engine 4 pour proposer un environnement dynamique et richement détaillé sur nos smartphones.



Il existe quatre races distinctes et cinq classes de personnages jouables, une personnalisation impressionnante, mais également un système de combat dynamique en PvE et PvP. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit BLESS MOBILE





Nouveaux jeux payants iOS :

Rain City (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3, 1 Go, iOS 9.1, COTTONGAME Network Technology ...) Le jeu commence avec le personnage principal, un chat, qui s'embarque à Rain City pour retrouver sa sœur. L'histoire est à la fois bizarre et passionnante, ce qui fait que les joueurs se perdent dans un champ de champignons, recherchent un passage secret et effectuent des expériences dans un laboratoire. La raison pour laquelle la pluie continue à Rain City est découverte lorsque les joueurs trouvent sa sœur disparue...



Les joueurs contrôlent le personnage principal pour chercher sa sœur dans la ville. L'histoire avance tout en rencontrant divers personnages, en recueillant des informations, en résolvant des énigmes et en supprimant des mini-jeux. Il y a des éléments qui testent les compétences, y compris la mémoire et l'observation, et les nombreux éléments qui apparaissent ajoutent à son attrait pour le jeu. Les graphiques ressemblant à des livres d'images et l'histoire d'animaux qui vivent comme des humains vous attireront dans le monde de Rain City .... Télécharger Rain City à 2,29 €





The Radiant Math Game (App, iPhone / iPad, v1.0, 29 Mo, iOS 12.0, Martin Antell) Vous êtes cette petite créature mignonne qui traverse l'espace, essayant de rester en vie en collectant et en additionnant des nombres. Collectez des nombres positifs pour marquer des points, évitez les nombres négatifs pour rester en vie. Le jeu Radiant Math est un jeu de mathématiques simple pour les personnes de tous âges ... Télécharger The Radiant Math Game à 1,09 €





Questkeep (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 58 Mo, iOS 9.0, Kuyi Mobile) Embarquez pour un voyage avec Hope (oui, c'est le nom du personnage!) À travers QUESTKEEP, dans ce jeu d'exploration de donjon stratégique basé sur des tuiles!



Le jeu est "en quelque sorte" fini mais nous ajouterons plus de contenu (niveaux, boss, etc.) au fur et à mesure que nous avancerons. Télécharger Questkeep à 1,09 €





Micetopia (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.01, 31 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Bienvenue dans le royaume médiéval et magique de Micétopie, où les souris vivent librement dans un village de campagne idyllique. Malheureusement, alors que l'histoire commence, les forces du mal ont emporté toutes les souris à l'exception de l'un des anciens restants. Pouvez-vous devenir le héros de Micetopia et sauver vos villageois des sbires sombres ?



Ainsi, dans ce jeu, on y incarne une souris courageuse qui doit se battre, sauter et explorer un monde rempli de mystères et qui a pour objectif de sauver ses amis. Au fur et à mesure de votre avancée, vous aurez la possibilité de mettre la main sur de nombreuses compétences.



Télécharger Micetopia à 4,49 €





Bot Lazer Fight (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 426 Mo, iOS 10.0, raphael minazzo) Dans un proche avenir, les duels de robots sont l'attraction la plus populaire au monde. Vous êtes un mecabot et vous avez construit un robot. Améliorez votre robot avec des implants pour vaincre vos adversaires mécaniques et devenir le champion de l'arène robotique!



▸ Duels de robots basés sur les compétences!

▸ Battez 20 robots dans 80 niveaux!

▸ Améliorez votre robot avec des implants puissants!

▸ Frayez-vous un chemin dans l'arène du robot pour devenir le champion de l'arène! Télécharger Bot Lazer Fight à 1,09 €