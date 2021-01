Netflix : la partie 2 de Lupin arrive cet été

Il y a 37 min

Alban Martin

Voilà une bonne nouvelle pour les fans de la série française la plus regardée sur Netflix, Lupin avec Omar Sy. Alors que la première partie de la saison 1 a été diffusée en ce mois de janvier, les cinq autres épisodes arriveront dans quelques mois. Depuis cette nuit, on a enfin une date plus précise puisque le géant du streaming a annoncé la partie 2 pour cet été. De quoi lui permettre de revenir au top du classement puisque Arsène Lupin s'est fait doubler par "La Chronique des Bridgerton".

Lupin 2 : rendez-vous cet été pour les nouveaux épisodes

Lupin sera donc de retour sur Netflix dans le courant de l'été 2021. En parcourant le compte Twitter d'Omar Sy, on se rend compte que la date était déjà indiquée sur la bannière de ce dernier. Il suffisait de cliquer dessus pour voir "été 2021".

La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début. Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée



Comme la première partie, la seconde compotera 5 épisodes (seulement). Rappelons qu'Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin, mais un fan de ce dernier. Dans le rôle d'Assane Diop, Omar Sy est plus qu'imprégné par les livres du gentleman cambrioleur et utilise ses talents pour venger son père. Nous n'en dirons pas plus pour ne pas spoiler ceux qui voudraient visionner la série française la plus regardée au monde, un succès semblable à ce qu'a connu la saga espagnole Casa de Papel. Avec plus de 70 millions de vues, la série Lupin a fait mieux que le jeu de la Dame et, pendant un temps, Bridgerton.



Voici d'ailleurs le communiqué de Netflix :

La série, portée par Omar Sy et véritable phénomène mondial qui a été numéro 1 du Top 10 de Netflix dans plus de dix pays, sera de retour à l'été 2021 avec une partie 2 composée de 5 nouveaux épisodes.



Ils sont réalisés par Ludovic Bernard (L’ascension) et Hugo Gélin (Mon Inconnue, Demain tout commence).



