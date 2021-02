Valve attaqué pour abus de position dominante avec Steam

Guillaume Gabriel

Il semblerait que Valve va devoir à nouveau faire face à des problèmes juridiques, et pour cause, ces derniers viennent de se faire attaquer par 5 joueurs mécontents de l'abus de position dominante avec Steam. Selon eux, ils veulent mettre en avant une clause interdisant les développeurs de vendre leurs jeux moins chers sur des plateformes concurrentes.



Ainsi, cet abus serait un véritable frein sur le marché des jeux vidéo et empêcherait notamment les petits studios de se faire connaître.

Steam empêche les développeurs de vendre leurs jeux moins chers ailleurs

Voilà une affaire qui risque de faire parler d'elle dans le monde des jeux vidéo : on connaît Steam grâce à ses jeux, notamment Half-Life, mais on les connait également grâce à la célèbre plateforme de jeux vidéo Steam. Cette dernière accueille de nombreux studios et titres, connus et peu connus, qui commence à user de sa puissance pour mettre en place des règles qui font grincer des dents.



Parmi elles, un groupe de cinq joueurs mettent en avant l'impossibilité de vendre ses jeux moins chers sur des plateformes concurrentes. Son nom ? La clause “Most Favoured Nation” (MFN) qui représente une pratique “non compétitive qui constitue un maintien du monopole” selon la plainte.

Steam est la plateforme dominante de distribution et de vente pour les développeurs de jeux aux États-Unis. Mais la plateforme ne maintient pas sa dominance par des prix plus compétitifs que ses concurrents. À la place, Valve abuse de sa position en obligeant les développeurs à […] accepter de vendre leurs jeux au même prix que sur les autres plateformes.

Une affaire à suivre...



