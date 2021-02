Wizard Legend: Fighting Master disponible sur l'App Store

Quelques semaines après sa sortie sur Android, c'est donc au tour de l'App Store d'accueillir le jeu Wizard Legend: Fighting Master (v1.1.0, 157 Mo, iOS 9.0), un roguelike créé par le studio Greybeard. Dans ce dernier, on y incarne un sorcier devant lutter contre... des desserts mutants.



Le jeu a initialement été lancé fin décembre pour Android en Early Access, et il a rencontré un beau succès auprès des joueurs. Voici la bande-annonce du petit nouveau :

Wizard Legend: Fighting Master est un jeu d'action Roguelike. Comparez à d'autres jeux d'action Roguelike, on y incarne un sorcier avec des compétences magiques. Il y a plus de 50 compétences magiques dans le jeu et 5 éléments magiques. Les différentes combinaisons de compétences magiques créeront différents styles de combat. De plus, la quantité massive d'artefacts avec divers effets rendra la bataille illimitée.