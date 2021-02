Apple Car : Kuo parle d'une vitesse de 260km/h et une autonomie de 480 km

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

2

Il y a du nouveau autour de l'Apple Car, et c'est très chaud ! Comme très souvent, les informations proviennent de l'excellent analyste spécialiste des produits de la Pomme, Ming-Chi Kuo, très bien informé. Cette fois, c'est donc la future voiture qui est concernée et qui offre ses premières spécifications.



Selon l'homme, le véhicule provenant de Cupertino pourrait avoir une vitesse maximale de 260km/h, une autonomie de 480 km et une vitesse de recharge rapide puisqu'on parle de 80% en seulement 18 minutes.

Publicité

Apple Car : de premières spécifications autour du véhicule ?

Voilà qui fait plaisir à lire ! Un nouveau rapport du célèbre analyste Apple, Ming-Chi Kuo, donne de premières spécifications autour de l'Apple Car. Selon lui, Hyundai sera le principal partenaire de fabrication, tout en utilisant le châssis de la voiture électrique de la société, connu sous le nom de E-GMP.



Mais il va encore plus loin, en donnant de nouveaux détails croustillants autour du véhicule et de ce fameux châssis :

La portée est indiquée comme étant de plus de 300 miles (380 km) avec une charge complète, et la charge rapide lui permet d'atteindre 80% de sa capacité en 18 minutes. Vous pouvez augmenter la portée jusqu'à 60 miles avec seulement une charge rapide de cinq minutes.

C'est prometteur sur le papier, mais il faudra voir en réalité ce qu'il en est, puisqu'on parle du "modèle haute performance" permettant le 0 à 100 km / h en moins de 3,5 secondes. Il faut également prendre en compte le poids total et les performances aérodynamiques de la voiture finie. A comparer avec les 2,1 secondes de la Model S 2021 qui affiche également 840 km d'autonomie...



Ming-Chi Kuo parle également de la date d'arrivée de la voiture :

Nous prévoyons qu'Apple lancera la voiture Apple en 2025 au plus tôt. Le nouvel iPhone prend environ 18 à 24 mois entre la définition des spécifications initiales et la production de masse basée sur l'expérience. Compte tenu du temps de développement plus long, des exigences de validation plus élevées, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement plus compliquée et des canaux de vente / service après-vente très différents pour les automobiles, nous pensons qu'Apple, qui manque d'expérience dans la construction de voitures, est déjà sur un calendrier serré pour lancer l'Apple Car en 2025.

Source