Lumen : un puzzle lumineux débarque sur Apple Arcade

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Attendu de pied ferme par les abonnés Apple Arcade, le puzzle Lumen est enfin disponible.



Il s'agit de la nouvelle perle de Lykke Studios qui nous fait immédiatement penser à The Room par son ambiance et son style, mais où vous devez résoudre des niveaux à l'aide de lumières, de lentilles et de miroirs.



Regardez le trailer vidéo :

Lumen : un super jeu de puzzle sur Apple Arcade

Lumen fera ressortir votre côté scientifique puisque ce jeu de puzzle débarque avec des mécanismes originaux, où vous devez résoudre des niveaux en utilisant des lumières, des lentilles et des miroirs. Le but étant de faire arriver le faisceau à bon port.



Vous vous retrouverez dans l'ancien grenier et découvrirez la mystérieuse boîte antique de Mme Olivia McLumen, qui a vécu en Écosse il y a plus de cent ans et a été une grande inventrice de son temps, elle a conservé ses inventions dans des cadres cinématographiques pour que vous puissiez les restaurer.

Doté d'un joli moteur graphique permettant de nombreux détails et des effets réussis, Lumen est surtout intéressant de par ses différentes mécaniques. On est rapidement accroc et les niveaux s’enchaînent à toute vitesse. En tout cas, au départ. En effet, avec une centaine de niveaux, la difficulté croît rapidement. Mais pas d’inquiétude, Lumen est adapté aux familles et convient aux joueurs de tous âges. Le jeu de Lykke est facile à prendre en main et s'adapte pour des sessions courtes ou longues sur n'importe quel appareil Apple.



Lumen est à télécharger sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Rappelons qu'Apple Arcade coûte 4,99€ par mois et qu'il est inclus dans le bundle Apple One à 14,99€.

Télécharger le jeu lumen.