Le MagSafe Duo est en promo à 119€ (-20%)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Si le chargeur MagSafe Duo était trop cher pour vous, Orange a une idée pour vous convaincre avec une réduction de 20% qui fait passer le prix de 149€ à 119€.

Le MagSafe Duo en promo

Valable jusqu'au début du mois de mars, la réduction de 30€ permet d'avoir un tarif plus acceptable pour ce tapis aimanté qui peut recharger simultanément une Apple Watch et un iPhone (ou autre smartphone). L'avantage par rapport aux accessoires tiers, c'est que la charge sans fil peut monter à 14W sur l'iPhone, contre 7,5 W pour les autres. Et le MagSafe Solo montre même à 15 W.



Bien évidemment, la charge maximale est assurée par l'aimant qui n'est disponible que sur les iPhone 12, les autres modèles devant se contenter du minimum.

Le chargeur double MagSafe vous permet de recharger facilement vos iPhone, Apple Watch, boîtier de charge sans fil pour AirPods ou autres appareils certifiés Qi

Pour utiliser le MagSafe Duo, il faudra utiliser le câble fourni et un adaptateur d'au moins 20 W. Ce dernier n'est pas fourni mais se trouve dans les boites d'iPhone 11 Pro par exemple ou d'iPad Pro. Sinon, il faut regarder les chargeurs comme ESR ou Anker.

A noter que pour atteindre la pleine puissance, Apple explique :