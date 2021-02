Warcraft devrait avoir le droit à plusieurs jeux mobiles

Hier à 20:29 (Màj hier à 20:29)

Guillaume Gabriel

Lors du traditionnel appel aux investisseurs pour la période du quatrième trimestre de l'année fiscale 2020, Activision Blizzard a fait quelques confidences sur ses projets à venir. Quelques semaines après la sortie et les excellents retours autour de World of Warcraft: Shadowlands, nous savons désormais que l'univers datant de 1994 aura le droit à plusieurs jeux mobiles.



Si nous avons déjà une application compagnon et Heathstone, le célèbre jeu de cartes, le géant américain travaille sur d'autres free-to-play à venir prochainement.

Blizzard travaille sur de nouveaux jeux mobiles Warcraft

C'est le président d'Activision-Blizzard lui-même, Bobby Kotick, qui a dévoilé les projets futurs du groupe, dévoilant par la même occasion la volonté de proposer de nouvelles créations sur nos mobiles.

Nous comptons délivrer plus de contenus de qualité pour alimenter et étendre la communauté World of Warcraft. Nous avons en ce sens créé de nombreuses expériences Warcraft mobiles et free-to-play, qui sont actuellement en phase avancée de développement.

Oui, vous avez bien lu, "en phase avancée" ce qui signifie que Hearthstone ne sera bientôt plus le seul jeu signé Blizzard sur l'App Store. Il précise que "ceux-ci permettront de créer des opportunités à la fois pour les joueuses et joueurs existants et pour de nouveaux fans de profiter de l'univers Warcraft de manière totalement différente".



On a hâte !



