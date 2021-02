Final Fantasy 14 sortira le 13 avril sur PlayStation 5

Durant la nuit, plusieurs nouvelles sont arrivées autour de l'univers de Final Fantasy, et plus particulièrement de l'opus Final Fantasy XIV. C'est le producteur du jeu, Naoki Yoshida, qui a notamment dévoilé la date de sortie du jeu sur PlayStation 5, mais pas que...



Si les possesseurs de la nouvelle console next-gen pourront jouer au jeu dès le 13 avril prochain, les joueurs attendaient avec grande impatience des nouvelles de la quatrième extension, Endwalker. Malheureusement, la sortie de cette dernière est décalée à cause de la crise sanitaire et sortira en automne prochain.

Final Fantasy 14 se rapproche de la PlayStation 5

Lors des différentes annonces et présentations autour de la PlayStation 5, Square Enix nous avait fait la bonne surprise de dévoiler un trailer de Final Fantasy 14 à destination de la nouvelle console. Il n'en fallait pas plus aux nombreux amateurs de la saga pour être totalement hypés, laissant entrevoir de la 4K dynamique et des temps de chargement quasiment inexistant.



Il faut dire que ce volet 14 de la saga aura fait couler de l'encre : initialement lancé en 2010 sur PC, le jeu est critiqué par les fans pour ses nombreux bugs et un contenu pauvre. Ainsi, l'équipe de Naoki Yoshida reprend les rênes et annonce une reconstruction totale du jeu, qui sortira alors en 2013.



Le jour et la nuit entre les deux versions, dont la dernière aura le droit à quatre extensions au total, dont la prochaine Endwalker qui verra le jour cet automne.







