Le partenariat pour l'Apple Car révélé au premier semestre 2021 ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Si vous êtes en train de lire ces lignes c'est certainement que le sujet sur l'Apple Car vous passionne tout autant que nous. L'information du jour est donnée par un analyste d'une grande banque qui prédit une annonce de partenariat pour l'Apple Car dans les trois à six mois à venir.

Un partenariat annoncé avant la fin de l'été 2021 avec Volkswagen

Le sujet ne cesse de faire débat en ce début d'année 2020, à savoir qui sera le partenaire d'Apple pour la toute première "Apple Car". Vous êtes sûrement au courant des pourparlers avec Hyundai qui paraissaient bien avancés même si ces derniers jours les liens semblent rompus à cause de plusieurs désaccords entre les deux géants. En attendant de savoir qui sera l'heureux élu, les dernières rumeurs donnent une date approximative de quand l'annonce sera faite.

C'est au tour de la banque d'investissement Wedbush et plus précisément de l'analyste Daniel Ives qui prédit une annonce pour le premier semestre 2021 soit au plus tard pour fin juillet. Il justifie ses propos en expliquant que nous entrons actuellement dans l'âge d'or des voitures électriques et qu'Apple n'a pas l'intention de prendre du retard et arriver une fois que le secteur sera beaucoup trop fourni. Il explique également que si les discussions avec Hyundai sont définitivement terminées, c'est un autre géant en la personne de Volkswagen qui pourrait prendre la relève.



Comme toujours il ne s'agit-là que de rumeurs et de suppositions de la part de personnes qui veulent souvent faire parler d'elles. Mais pour les fans comme nous/vous de la marque à la pomme, c'est toujours très intéressant de suivre l'actualité d'Apple au pied de la lettre car chaque information nous rapproche toujours un peu plus du résultat final. Vivement qu'Apple communique officiellement sur le sujet.