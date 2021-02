NAACP Image Awards : 11 nominations pour Apple TV+

La cérémonie des NAACP Image Awards a lieu chaque année. C'est l'occasion de récompenser des artistes, des groupes, des réalisateurs, des auteurs... américains. Pour l'édition 2021, Apple TV+ est nominé pas moins de 11 fois. Voyons qui sont les heureux élus.

11 nominés au NAACP pour Apple TV+

Plusieurs clients se plaignent et à juste titre qu'Apple TV+ ne dispose pas (pour le moment) d'un contenu assez riche, étoffé pour pouvoir prétendre rivaliser avec les plus grands dans le domaine comme Amazon Prime Video ou Netflix. Visiblement cela ne les empêche pas d'exister car pour la 52ème édition des NAACP Image Awards, les films/séries proposés sur Apple TV+ sont nominés pas moins de 11 fois dans différentes catégories. Reste plus qu'à voir s'ils réussiront à remporter un/des trophée(s) lors de cette cérémonie qui se déroulera le samedi 27 mars 2021.

En attendant, voici la liste officielle des 11 nominés :



The Oprah Conversation

Central Park

The Banker dans deux catégories différentes

Anthony Mackie "The Banker"

Nia Long "The Banker"

Verzuz

Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon "Little America"

Rajiv Joseph "Little America"

Jessica Lamour "Love Hurts"

Aurora Guerrero "Le Jaguar"

Bonne chance Apple !