Nissan en pôle pour construire l'Apple Car ?

L'action de Nissan a rebondi ces derniers jours. Il y avait pourtant peu de matières dans ses résultats trimestriels pour justifier l'excitation : le redressement de la société avance, mais elle a néanmoins revu à la baisse ses prévisions de revenus pour son exercice jusqu'en mars, notant la pénurie mondiale de semi-conducteurs . Pourtant, Nissan, parmi les constructeurs automobiles japonais, est «le candidat le plus susceptible de discuter sérieusement avec Apple», selon Mio Kato, un analyste qui publie sur la plateforme de recherche Smartkarma. S'étant excessivement développé aux États-Unis ces dernières années, Nissan a une capacité de réserve à combler.

Les spéculations sur le rôle établi de l'industrie automobile dans un projet automobile Apple se sont répandues depuis que Hyundai a annoncé la grande nouvelle qu'il était en pourparlers avec le fabricant d'iPhone le mois dernier. Lundi, ces discussions semblaient avoir échoué, mais l'action de Hyundai est toujours en hausse de 23% cette année. Cependant, Apple pourrait ne pas compter sur un seul fournisseur et a également eu des discussions avec les fabricants japonais, selon un rapport publié la semaine dernière dans le journal Nikkei.

Nissan est le dernier constructeur automobile à signaler son ouverture à un accord. Alors que la technologie transforme l'industrie automobile, "nous devons prendre de nouvelles initiatives" et "travailler avec des entreprises bien informées, avec une bonne expérience, par le biais de partenariats et de collaboration", a déclaré mardi le PDG Makoto Uchida. C'était en réponse à une question sur sa volonté de s'associer à Apple lors d'une conférence de presse pour discuter des résultats trimestriels du constructeur automobile japonais.

