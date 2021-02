For All Mankind : une nouvelle vidéo juste avant la sortie de la saison 2

Guillaume Gabriel

Au lancement d'Apple TV+, la Pomme avait dans son catalogue une série du nom de For All Mankind, venue spécialement pour l'anniversaire des 50 ans du projet Apollo 11. Dans cette série télévisée, on assiste à une fiction mettant en confrontation les Américains et les Russes dans une lutte pour une conquête spatiale.



La belle nouvelle, c'est que la saison 2 sera disponible à partir du 19 février et qu'Apple continue à faire monter la mayonnaise en publiant une nouvelle vidéo mettant en avant les évènements qui s'y dérouleront.

Dans cette saison 2, vous l'aurez compris, la bataille entre les deux pays continuera de plus belle dans cette nouvelle saison, qui risque d'être un peu plus agressive que la première. Il faut dire que les créateurs ont imaginé que la Russie avait remporté la course à la Lune, rendant les relations entre la Russie et les États-Unis encore plus tendues.



Concernant le synopsis de cette seconde cuvée, la série de science-fiction de Ronald D. Moore se déroulera en 1983, en plein coeur de la guerre froide, entre les deux pays qui se disputeront les ressources disponibles sur la lune.



On a déjà hâte d'être au 19 février !