Apple enregistre des Mac M1 dans une base de données Bluetooth

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Que nous réserve Apple ? Fin octobre, nous pouvions découvrir que la Pomme faisait une demande pour enregistrer trois de ses appareils auprès de la base de données Bluetooth SIG. Au nombre de trois, ils correspondaient aux nouveaux Mac sous puce M1 soit le MacBook Air M1, le Mac mini M1 et le MacBook Pro M1 de 13 pouces datant de novembre.

Si ces derniers sont désormais bel et bien enregistré, un quatrième appareil accompagne finalement ses petits copains, sans que l'on sache à quoi il correspond.

Un quatrième appareil inconnu enregistré dans la base Bluetooth

Le 10 novembre 2020 dernier, la Pomme dévoilait ses impressionnants Mac avec une puce maison créée en collaboration avec ARM. Un coup de tonnerre pour la firme, qui se vante alors de performances impressionnantes pour un prix resté intact... Depuis, la firme a enregistré ses 3 nouveaux appareils sur la liste de données Bluetooth SIG.



Seulement, aujourd'hui cette dernière est publique et nous permet de remarquer la présence d'une quatrième ligne, et donc d'un quatrième appareil, encore non dévoilé. Dans les plans d'Apple, on sait que l'AirTag doit arriver, tout comme l'Apple TV ou encore les AirPods 3. Alors, à quelle nouveauté se destine cette quatrième référence ?

Réponse dans les prochaines semaines...