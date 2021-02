HBO Max : la France oubliée pour le lancement en Europe ?

Julien Russo

Les services de streaming sont nettement plus nombreux qu'il y a 5 ans en arrière. Avec de nombreux acteurs comme Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+, le géant Netflix n'est plus tout seul. Aux États-Unis, un nouveau service rencontre beaucoup de succès grâce notamment à son catalogue composé de titres à succès, il s'agit de HBO Max. Prévu pour un lancement européen en 2021, le service de streaming de Warner pourrait snober la France.

HBO Max, un lancement européen sans la France ? Ça en a tout l'air...

Le temps passe vite... Cela va bientôt faire 1 an que HBO Max est disponible aux États-Unis et Warner a déjà des ambitions de proposer son offre à l'international. Lors du lancement de son service, il avait été indiqué que HBO Max allait prendre son envol en Europe et en Amérique latine dès 2021.

Maintenant que nous y sommes, les communications commencent à devenir plus précises et annoncent une disponibilité dès le mois de juin en Amérique latine et aux Caraïbes avec 39 pays qui auront accès au service.

Nous sommes ravis du lancement de HBO Max en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui est la première étape vers l'introduction du service direct aux consommateurs de WarnerMedia aux consommateurs en dehors des États-Unis et dans le monde entier. En combinant HBO avec le meilleur du catalogue de séries et de films de WarnerMedia, ainsi qu'avec du contenu produit localement par des maîtres conteurs d'Amérique latine, HBO Max offrira aux fans de la région une expérience de divertissement inoubliable et enrichissante.

Plus tard dans l'année, ça sera au tour de l'Europe. HBO Max annonce que ses offres seront disponibles dans plusieurs pays comme l'Espagne et le Portugal, mais la France n'est malheureusement pas citée dans les exemples du service de streaming.

Après l'arrivée de HBO Max en Amérique latine et dans les Caraïbes, les services de streaming de marque HBO en Europe (les pays nordiques, l'Espagne, l'Europe centrale et le Portugal) devraient être mis à niveau vers HBO Max plus tard cette année.



Est-ce que HBO Max va ignorer un lancement made in France ? Si rien n'est officialisé, cela est possible puisque la chronologie des médias pourrait dissuader le géant de venir sur le marché français. En effet, en plus des séries, HBO mise beaucoup (en période de pandémie) sur la disponibilité en simultanée du cinéma de plusieurs films (comme ça l'a été avec Wonder Woman 1984). Cette stratégie ne sera pas légale en France puisqu'il y a un délai obligatoire entre la sortie au cinéma et la disponibilité sur un service de streaming.

De plus, OCS propose déjà de nombreux programmes HBO pour un abonnement moins coûteux que HBO Max. Là aussi, l'offre perdrait de son intérêt si un lancement en France devait avoir lieu.

On espère obtenir de nouvelles informations rapidement !

