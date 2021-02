Une montre Facebook en 2022 pour concurrencer l'Apple Watch

Un nouveau rapport indique que Facebook envisage sérieusement de lancer son propre concurrent de l'Apple Watch dès l'année prochaine.



En effet, selon The Information, Facebook travaille sur une montre intelligente avec bien évidemment le réseau social fortement intégré. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque cette éventualité, mais il semble que ce soit enfin du sérieux.

Une montre Facebook en approche ?

Facebook construit une montre intelligente qu'il espère commercialiser dès l'année prochaine, selon les sources de nos confrères. La montre permettra aux utilisateurs d'envoyer des messages en utilisant les services de Facebook mais pas uniquement. La société américaine offrira également des fonctionnalités de santé et de remise en forme, histoire de cibler les 100 millions de clients Apple qui ont été séduits par ces aspects.



L'arrivée prévue de Facebook sur le marché des montres intelligentes rapprocherait davantage la société de l'objectif du PDG Mark Zuckerberg de contrôler les prochaines plates-formes informatiques après les smartphones. Ces dernières années, le réseau social s'est étendu à la vente de matériel grand public, en introduisant les casques de réalité virtuelle Oculus et sa gamme Portal d'appareils d'appel vidéo pour la maison. Le prochain serait donc celui des smartwatch dominé actuellement par Apple, Huawei et Fitbit, qui appartient désormais à Google.

Point intéressant, la montre Facebook fonctionnerait via une connexion cellulaire, sans avoir besoin d'un smartphone compagnon. Facebook prévoit apparemment d'ajouter des connexions à du matériel comme Peleton pour la santé et la forme physique. L'appareil tournerait logiquement sur Android et le réseau social aurait dores et déjà prévu un second modèle pour 2023.

L'un des enjeux de la montre serait de renforcer l'usage du réseau social en permettant aux utilisateurs de suivre leurs entraînements avec des amis ou de communiquer avec leur entraîneur. L'approche pourrait être similaire à celle d'entreprises telles que Strava, une application qui permet aux coureurs et aux cyclistes de suivre leurs entraînements et de comparer leurs performances avec les autres. On imagine que la partie vocale sera très importante pour partager facilement un maximum d'informations.



Des personnes intéressées parmi vous ?