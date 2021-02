Mark Zuckerberg veut faire mal à Apple

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Depuis l’arrivée d’iOS 14 et du fameux suivi publicitaire exposé aux utilisateurs, la bataille entre Facebook et Apple est devenue encore plus âpre du fait de leur approche diamétralement opposée sur la question de la confidentialité.



Pour comprendre un peu mieux l’état de cette relation, le Wall Street Journal a publié un long article détaillant la colère de Facebook contre Apple. Le rapport explique que l'un des tournants a été une interview réalisée par Tim Cook en 2018 au milieu du scandale Cambridge Analytics de Facebook.

Facebook l’a encore en travers de la gorge

Dans l'interview, Cook a proclamé qu'Apple ne se serait jamais retrouvé dans une telle position, et il a appelé à une «réglementation» pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l'avenir. Zuckerberg a riposté en public, qualifiant les commentaires de Cook de désinvoltes et de diffamatoires.



En privé, le rapport du WSJ dit que Zuckerberg aurait été encore plus virulent et aurait déclaré à ses équipes :

Nous devons infliger de la douleur [à Apple].

Autre fait, fin 2020, Facebook aurait décidé de rejoindre Epic Games dans sa bataille juridique contre Apple. Bien que la société ait finalement décidé de rester à l'écart, elle a accepté de fournir des documents à Epic et de l'aider si nécessaire. Les dernières rumeurs à ce sujet suggèrent que Facebook prépare son propre procès antitrust contre Apple.

Dans un communiqué, une porte-parole de Facebook a déclaré que le choix d'Apple entre les services personnalisés et la confidentialité était un «faux compromis».



Pour la porte-parole, Dani Lever, Facebook fournit les deux aux utilisateurs. Pour elle, «Il ne s’agit pas de deux entreprises. Il s’agit de l’avenir de l’Internet gratuit ».

Encore une fois, Facebook affirme que les petites entreprises, les développeurs d’applications et les consommateurs sont perdants face aux nouvelles règles d’Apple. Apple prétend que c'est une question de confidentialité, mais c'est une question de profit, et nous nous joignons à d'autres pour souligner leur comportement anticoncurrentiel d'auto-préférence.

Elle a également nié que le différend entre les deux sociétés était personnel.

C’était mieux avant ?

Le Wall Street Journal rappelle que Facebook et Apple n’ont pas toujours été en désaccord. En fait, lors d'une interview en 2014, Cook a qualifié Facebook de «partenaire» tout en soulignant la menace concurrentielle posée par Android.



Cependant, alors que les tensions augmentaient au cours des années suivantes, Zuckerberg et Cook se seraient rencontrés dans une réunion en face à face en 2017. L’entretien a finalement abouti à une «impasse tendue», indique le rapport.



Actuellement, d’après le journal, la tension entre Facebook et Apple est si forte que "les conseillers des deux sociétés, y compris des cabinets d'avocats et des lobbyistes, craignent de plus en plus de ne pas pouvoir travailler pour les deux".



Apple a continuellement renforcé son objectif de confidentialité et prévoit de lancer prochainement sa nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications au public. Enfin, tout récemment, Tim Cook a de nouveau critiqué le modèle commercial de Facebook, affirmant dans une interview le mois dernier que valoriser l'engagement plutôt que la confidentialité conduit à la «polarisation» et à la «violence».



Reste à voir comment Facebook va pouvoir faire mal à Apple. Peut-être en s’alliant uniquement avec les opposants à la pomme, ou bien en sortant des produits comme la montre attendue pour 2022 ou encore un smartphone spécifique que l’on a déjà évoqué par le passé.