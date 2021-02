Nintendo Switch : pas de nouvelle génération avant 3 / 4 ans

Le patron de Nintendo vient de briser les espérances de nombreux joueurs qui attendaient une nouvelle Switch dans les prochains mois. La console qui est en vente depuis 2017 cartonne toujours, faisant oublier l'échec de la Wii U et se dirigeant même vers les records de Sony. Alors pourquoi la remplacer ?

Shuntaro Furukawa, le boss du nippon a donné quelques indications au micro du Nikkei.

La Nintendo Switch est à mi-carrière

Premièrement, la Nintendo Switch n'est qu'à mi-carrière. Furukawa rappelle que ce produit entre dans sa 5e année et plutôt que de se concentrer sur la prochaine génération, l'entreprise japonaise préfère soigner les joueurs actuels avec de nouveaux jeux comme Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, etc.

Le but étant de maximiser la durée de vie de la Switch, une chose de plus en plus difficile de nos jours avec les bonds technologiques rapides et la demande des consommateurs.

Pas de Switch 4K ?

Mais si l'on se réfère aux rumeurs, Nintendo planche bien sur une variante 4K de la Switch. Et ce n'est finalement pas en contradiction avec les propos du patron. En effet, on ne parle pas d'une nouvelle génération mais d'une version améliorée, un peu dans le même esprit que la Nintendo Switch Lite qui a permis d'avoir un prix d'accès plus bas.

Les fuites suggèrent une variante plus puissante, capable de faire tourner les mêmes jeux mais en 4K. Ce serait donc l'inverse de la Lite et un équivalent à la PS4 Pro ou la Xbox One X qui étaient sorti à mi-carrière. Une manière de relancer les ventes, de proposer des jeux plus aboutis, tout en faisant patienter les joueurs avant l'arrivée d'une toute nouvelle génération.



Une bonne idée ou une erreur selon vous ?