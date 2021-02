La version Web de xCloud se montre en images

Guillaume Gabriel

Alors qu'on sait que Microsoft travaille sur la venue de son projet xCloud sur nos appareils iOS, freinée par la politique d'Apple de plus en plus strict, voilà que la version Web du service de streaming se dévoile. En effet, la firme a commencé les tests de cette dernière auprès de ses employés, permettant ainsi la publication de premières captures d'écran.



Une bien belle nouvelle pour les joueurs, et amateurs des jeux et du travail de Microsoft, qui vont bientôt pouvoir profiter de la plateforme : car oui, c'est cette version qui sera utilisée pour nos appareils à la Pomme.

De nouvelles captures d'écran de la version Web de xCloud

Ce sont nos confrères de The Verge qui publie l'information et qui relaye les premières captures d'écran provenant des premiers tests faits en interne : Microsoft a lancé la version Web de xCloud auprès de ses employés. Si vous ne connaissez pas ce service, on parle d'une plateforme de cloud gaming, permettant de jouer à de nombreux jeux sur différents appareils sans avoir besoin d'une puissance de feu puisque tout se passe grâce à Internet.



Pour l'interface, on retrouve de nombreuses similarités avec l'application Android, avec plusieurs jeux à l'affiche sur la page d'accueil, et la possibilité de lancer une partie. Bien que nous n'ayons aucun détail sur les possibilités de performance, nous savons que la version finale devrait débarquer au printemps prochain, avec la possibilité de jouer sur iPhone et iPad.



