Apple serait le plus gros client de semi-conducteurs en 2020

Dans tous les produits Apple vous retrouvez des semi-conducteurs, c'est un composant indispensable pour le fonctionnement de chaque appareil électronique. La firme de Cupertino a rencontré un vif succès l'année dernière grâce notamment aux ventes d'iPad et de Mac, mais aussi aux iPhone 12 sur le dernier trimestre. Cet engouement a obligé Apple a produire davantage et donc à passer plus de commandes auprès de ses fournisseurs !

Apple premier acheteur de puces à semi-conducteurs en 2020

Dans un rapport de Gartner publié tôt ce matin, Apple a été désigné comme l'entreprise qui s'est le plus fournie en semi-conducteurs sur la totalité de l'année dernière. Il est précisé que la firme de Cupertino a représenté 11,9% de la demande mondiale, ce qui est énorme puisque loin derrière on retrouve Samsung Electronics avec 8,1%, Huawei avec 4,2% et Lenovo à 4,1%.

Gartner explique que cette croissance de la demande de semi-conducteurs s'est constatée chez les 10 principaux fabricants. En moyenne, les dépenses ont augmenté de 10%, soit une augmentation de 42% sur le marché total (contre 40,9% en 2019).

Selon Masatsune Yamaji le directeur de recherche chez Gartner, il y a des explications à cet important changement de la demande :

Deux facteurs majeurs ont eu un impact sur les dépenses des principaux équipementiers en semi-conducteurs en 2020, la pandémie de COVID-19 et le conflit politique entre les États-Unis et la Chine. La pandémie a affaibli la demande de smartphones 5G et perturbé la production de véhicules, mais a stimulé la demande de PC mobiles et de jeux vidéo, ainsi que l'investissement dans les centres de données cloud jusqu'en 2020. En outre, une hausse des prix de la mémoire en 2020 a entraîné une augmentation des dépenses de puces OEM tout au long de l'année.

Sans surprise, le rapport affirme que si la demande s'est fortement accélérée chez Apple, c'est grâce à la forte demande en période de pandémie. La majorité des clients qui ont investi en 2020 dans des iPad et Mac sont des personnes qui avaient besoin de s'équiper rapidement pour travailler depuis leur domicile.

Yamaji affirme aussi que la pandémie Covid-19 a fortement dégradé la demande de smartphones 5G, le seul fabricant qui a renversé cette tendance c'est Apple. Les clients ont été nettement moins nombreux à investir chez Samsung et Huawei comparé à 2019. On comprend mieux les 110 milliards de CA sur T1 2021.



