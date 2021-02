Apple TV+ : un accord avec Skydance Animation pour des contenus jeunesses

Apple TV+ continue de signer de nouveaux accords avec des sociétés de productions cinématographiques. Le dernier en date concerne Skydance Animation, spécialisé dans les films et séries pour les enfants, Apple réaffirme une fois de plus sa position de proposer un service de streaming pour toute la famille.

Nouvel accord pour le catalogue d'Apple TV+

Apple TV+ n'arrive pas à décoller et reste en retrait par rapport aux concurrents, cependant cette mauvaise nouvelle ne semble pas affecter Apple qui continue l'investissement massif dans de nouveaux contenus.

Ce qui est formidable avec le service de streaming du géant californien, c'est que même si celui-ci ne propose que peu de programmes, on retrouve quand même une belle diversité dans ce qui est mis à disposition. Cela va de la série dramatique, au documentaire jusqu'au programme pour les enfants !



Les futurs contenus qui vont être ajoutés devraient se concentrer sur des films et séries d'animation. La collaboration avec Sydance Animation va permettre à Apple d'acquérir les droits exclusifs de plusieurs programmes jeunesse. Une rumeur qui date de plusieurs mois parlait déjà de discussions avec cette société de production. Selon le dernier rapport de Deadline, Apple serait très intéressé par deux films d'animation : Luck et Spelbound.

Mais qu'est-ce qu'ont ces deux films pour attirer autant Apple ?

D'après les premiers retours, ils auraient chacun une histoire pertinente et touchante qui pourrait conquérir le coeur des abonnés Apple TV+.

Luck parle d'une jeune fille qui a toujours de la malchance au quotidien, des créatures fantastiques vont l'aider à trouver la porte de sortie à tous ses problèmes grâce à une force très puissante.

En ce qui concerne Spelbound, celui-ci pourrait se rapprocher du film à succès Coco de Disney et Pixar. L'histoire parlera d'une adolescente qui est en plein coeur d'un géant conflit qui a divisé son royaume en deux. Elle va avoir pour mission de briser le sort pour que le royaume se retrouve uni comme depuis toujours. Sa quête sera compliquée, remplie d'une multitude d'obstacles !

Une collaboration qui porte aussi sur une nouvelle série

L'accord entre Apple et Skydance Animation va aussi s'intéresser à une série nommée The Search for Wondla. L'histoire est entièrement basée sur le livre de Tony DiTerlizzi, vous suivrez l'histoire d'une jeune fille du nom d'Eva Nine qui a passé toute son enfance et adolescence dans une vie de clandestinité. Elle va un jour rencontrer un robot nommé Muter, un ours appelé Otto et un extraterrestre du nom de Rovander Kitt, elle va connaitre avec eux une aventure extraordinaire qui va changer sa vie à tout jamais !



Les deux films d'animation devraient être disponibles sur Apple TV+ dès l'année prochaine, en ce qui concerne la série, aucune date n'est communiquée pour l'instant.

Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony et VIZIO, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.