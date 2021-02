Apple travaille sur le problème des carrés roses des Mac Mini M1

Après de nombreuses plaintes d’utilisateurs, Apple a informé les fournisseurs de services qu'il était au courant et enquêtait sur un problème pouvant entraîner l'apparition de "carrés ou pixels roses" sur les écrans connectés à un Mac mini M1.

Un nouveau bug touche les Mac M1

Voici un exemple de carrés roses qui apparaissent sur MacOS 11 :

@FatihVidyograf



Ce problème a été signalé par des utilisateurs des forums d'assistance Apple et ou encore de Reddit depuis le lancement du Mac mini M1 en novembre, mais la cause exacte n'est pas claire. D'après les témoignages des utilisateurs concernés, il semble que le problème soit plus courant lors de la connexion d'écrans via HDMI par rapport à Thunderbolt.



Apple n'a pas fourni de délai spécifique pour un correctif. La note a été publiée le 19 février, plus d'une semaine après la sortie de macOS Big Sur 11.2.1, une version qui ne semble pas résoudre le problème. Il est possible qu'un correctif soit prévu pour la sortie de macOS Big Sur 11.3, qui est en test bêta depuis le 2 février.

En attendant, Apple propose de dépanner les Mac touchés ainsi :

Mettez le Mac mini en veille

Attendez deux minutes et allumez le Mac mini

Débranchez l'écran du Mac mini, puis rebranchez l'écran

Ajustez la résolution de l'écran dans Préférences Système > Écrans

Si le problème se reproduit après le redémarrage du Mac mini, Apple demande de répéter les étapes ci-dessus.

Ce problème vient s’ajouter à celui des des résolutions ultra large des écrans externes lors des connexions USB-C.