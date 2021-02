Tony Hawk's Pro Skate 1+2 : un remake sur PS5 et Xbox Series

Le remake tant espéré par les fans de skate va enfin voir le jour. Des dizaines d'années après son lancement sur PS1, le légendaire Tony Hawk's Pro Skater va revenir sous la forme d'un remake plus que complet. À vos manettes de PS5 et Xbox Series !

Le skate fait son grand retour sur next gen



Voilà une annonce qui devrait faire bondir de joie les fans de skate mais aussi ceux qui ont eu la chance de connaître la licence sur PS1. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 fait son retour sur les nouvelles consoles. Activision vient de l'annoncer, dans les mois à venir, l'épisode va avoir le droit à un remake musclé.

Le hangar a bien changé !

Parmi les annonces, on note une version en 4K 60 FPS ou alors 1080p et 120 FPS sur PS5 et Xbox Series X/S que vous pourrez bien évidemment modifier à souhait à l'intérieur du jeu. On souligne également la présence d'une version Nintendo Switch qui permet de donner satisfaction à tout le monde. Nous aurons le droit à un mode Carrière, un mode Multijoueur, des classements, une toute nouvelle bande son, des outils d'édition...

Regardez les niveaux prendre vie comme jamais auparavant avec des ombres, des reflets et des reflets dynamiques plus nets, ainsi que des textures de patineur améliorées et plus encore.



Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 propose plus de 20 légendes du patinage et, en utilisant Create-A-Skater, vous pouvez également personnaliser la vôtre.

Bref vous l'aurez compris, ce remake s'annonce plus que complet après tant d'années sans donner signe de vie. Comme expliqué plus haut, le jeu devrait arriver dans le courant de l'année 2021 mais les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes donc n'hésitez pas à foncer si vous avez la chance d'avoir une PlayStation 5, une Xbox Series ou une Switch.



PS : le jeu est déjà disponible depuis mai 2020 sur PS4 à 32€ en promo.