3 nouvelles publicités pour l'Apple Watch 6 : sommeil, ECG et Exercice

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Sur sa chaine Youtube, Apple a publié trois nouvelles publicités pour vanter les mérites de l'Apple Watch 6. Et surprise, le nouveau capteur n'est pas mis en avant.

Publicité

Vous ne verrez pas l'oxymètre qui calcule le taux d'oxygène dans le sang mais les applications sommeil, ECG et Exercice. Des fonctionnalités qu'on retrouve finalement aussi sur l'Apple Watch 5 et l'Apple Watch 4.

Sommeil

La première vidéo se nomme « Sleep » et nous expose évidemment la fonction Sommeil. Le marchand de sable s'appelle désormais Apple Watch et permet de suivre un certain nombre de paramètres qui sont ensuite reversés dans l'app Santé.

Électrocardiogramme

La deuxième traite la fameuse app « ECG », qui permet de réaliser un électrocardiogramme n'importe où et en 30 secondes. Que vous jouiez aux échecs ou au tennis, vous pouvez surveiller votre coeur. Idem si vous êtes chez le dentiste ou sur la plage.

Publicité

Exercice

La troisième et dernière pub s'intitule « Workout » et nous rappelle les capacités aquatiques de la tocante d'Apple. Depuis l'Apple Watch 3, il est possible d'aller dans l'eau, mais c'est encore mieux avec des baleines à bosse et un banc de poisson. L'app Exercice permet notamment de suivre les calories brûlées.