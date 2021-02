PUBG Studio annonce son nouveau jeu mobile PUBG : NEW STATE

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

On ne présente plus le jeu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) tant la renommée du battle royale est importante dans le monde entier. S'il est possible de jouer à ce dernier sur nos smartphones, il semblerait que PUBG Studio a parfaitement compris l'importance du mobile dans sa stratégie future.



Ainsi, ces derniers viennent d'annoncer un nouveau titre à venir sur iOS et Android : du nom de PUBG : NEW STATE, celui-ci a pour ambition d'apporter une "expérience complète du battle royale directement dans les mains des joueurs".

Voici la bande-annonce :

PUBG Studio annonce son nouveau jeu sur mobiles

PUBG Studio vient donc d'annoncer son nouveau jeu à destination de nos mobiles portant le nom de PUBG : NEW STATE ! Celui-ci reprendra le concept du battle royale tout en optimisant ce dernier pour nos petits écrans, offrant une expérience complète qui se rapprochera de son ainée.



Les graphismes sont prometteurs, prouesse rendue possible grâce à sa technologie de pointe de rendu Global Illumination, avec de la stabilité et de la fluidité. On retrouvera également une nouvelle fonction de personnalisation des armes en jeu permettant de s'approprier diverses armes en se procurant des kits de personnalisation.



Pour situer le jeu, il se déroule en 2051 dans un tout nouveau champ de bataille appelé TROI.



MinKyu Park, producteur exécutif de PUBG NEW STATE :

Nous voulons nous appuyer sur cet héritage en créant une expérience qui repousse les limites du jeu sur mobile. Voir notre équipe se réunir pour développer un produit mondial a été une expérience incroyable et nous sommes convaincus qu'il s'adressera à tous les publics lors de son lancement dans le courant de l'année.

Lancement prévu dès cette année sur nos mobiles !