Apple TV+ : Wagner Moura, star de Narcos, rejoint le casting de Shining Girls

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

En juillet dernier, Apple annonçait avoir commandé une nouvelle série originale à destination de son service de streaming Apple TV+. Portant le nom de Shining Girls, cette dernière se base sur le roman à succès de Lauren Beukes.



Si on savait jusqu'à présent que la production de celle-ci avait été donnée à Appian Way et que Élisabeth Moss (Invisible Man ou encore The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate) en serait l'actrice principale, on apprend désormais que la star de Narcos, Wagner Moura, rejoint le casting.

Publicité

Wagner Moura rejoint le casting de la série Shining Girls

Traqué par la police, Harper Curtis, un marginal violent, se réfugie dans une maison abandonnée. À l’intérieur, il a une vision : des visages de femmes, auréolés de lumière. Il comprend qu’il doit les trouver… et les tuer. Dans sa transe, Harper découvre que grâce à cette maison il peut voyager dans le temps. Il débute alors sa croisade meurtrière à travers le XXème siècle : années 1950, 1970, 1990…

Les nouvelles informations proviennent de Deadlines, qui affirme que la star de Narcos, Wagner Moura, a été choisie pour jouer le rôle principal face à Elisabeth Moss dans Shining Girls. Moura jouera Dan, un journaliste chevronné ayant survécu à un assaut brutal cherchant à mettre la main sur son agresseur.



Source