AirPods Pro 2 : un joli concept de boitier allongé et noir

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

4

Si les AirPods cartonnent toujours autant depuis leur sortie fin 2016, Apple ne compte pas en rester là et s'apprête à lancer deux nouveaux modèles : les AirPods 3 et les AirPods Pro 2. Dans cet article, nous allons nous intéresser au second produit avec un concept qui imagine un nouveau boitier. Si comme moi vous n'êtes pas particulièrement fan du changement de forme opéré par la firme pour le boitier de recharge des AirPods Pro, ceci pourrait vous faire changer d'avis.

Un concept génial pour le boitier des AirPods Pro 2

En parcourant les concepts sur le sujet, nous sommes tombés sur le projet de Ivan Anton, un designer qui réalise de nombreux produits en 3D. Techniquement impressionnant, le concept revisite le boitier des AirPods Pro avec un modèle plus futuriste en forme de tube. De chaque côté, on retrouve un écouteur soigneusement rangé.

Mieux, le designer en profite pour proposer une version noire. Un modèle qui revient de temps en temps du côté des rumeurs mais qui n'a jamais été concrétisé du côté d'Apple. Le géant californien semble déterminé à conserver la couleur blanche pour ses écouteurs, un élément distinctif apparu avec le premier iPod en 2001.



En tout cas, il s'agit un très beau concept qui mérite toute votre attention et pourquoi pas celles des ingénieurs à la pomme. Et pourquoi ne pas proposer plusieurs formes de boitier lors de la sortie des AirPods Pro 2 ou AirPods 3 ? Un peu de personnalisation n'est jamais de refus.



