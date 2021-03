Un premier Golden Globe pour Apple grâce à Jason Sudeikis dans Ted Lasso

Jason Sudeikis a remporté cette nuit le Golden Globe de la "Meilleure performance d'un acteur dans une série télévisée" dans la catégorie "comédie" pour son rôle principal dans la série Apple TV+ "Ted Lasso".

Publicité

C’est la première récompense de ce type pour un programme Apple.

Dans cette série diffusée à l’été 2020, Sudeikis incarne le personnage principal Ted Lasso, un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce métier.



La série a reçu une pluie de critiques positives, notamment grace à la positivité implacable de Lasso et a son humour, quelque chose de réconfortant en ces temps difficiles dans le monde.

Here’s to you, Coach. Jason Sudeikis wins Best Actor - Musical or Comedy Series for @TedLasso. #GoldenGlobes



Watch now on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/RwNssaD93B pic.twitter.com/GfhikqKz9w