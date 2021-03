Apple fait pression en Arizona contre les paiements tiers sur l'App Store

Les états du Minnesota et de l’Arizona souhaitent valider un projet de loi qui vise à donner de la liberté aux développeurs d'applications qui veulent proposer une méthode de paiement différente que celle proposée actuellement. Cela ne plaît bien évidemment pas à Apple mais aussi à Google qui n'ont pas tardé à réagir.

L'App Store de plus en plus attaqué

Apple mais aussi Google continuent leur lutte contre un projet de loi de l'Arizona qui cherche à donner ce fameux accord aux développeurs qui permettrait d'utiliser des méthodes de paiement différents pour ne pas être obligé de s'acquitter de la taxe comprise entre 15% et 30%.



Regina Cobb, représentant de l'Etat de l'Arizona a déclaré ce matin que les deux mastodontes de la technologie avaient commencé des "activités de lobbying intenses" pour contrer le projet de loi qui devait être officiellement présenté en février. Autrement dit, Apple et Google ont engagés des personnes sur place qui mettent la pression pour faire capoter le projet.

Regina Cobb a déclaré :

Nous avons traversé un week-end très difficile car Apple et Google ont embauché probablement presque tous les lobbyistes de la ville.

Mr Cobb a également expliqué qu'avant de lancer cet amendement, il avait été approché par un membre de la fameuse Coalition for App Fairness qui dénonce ce genre de pratiques. Du côté d'Apple, Kyle Andeer directeur de la conformité d'Apple a dénoncé ce projet de loi jugé ridicule car il pourrait "interdire Apple d'utiliser ses propres règles et ses propres taxes dans son propre magasin qu'il a construit lui-même."



Apple n'en a sûrement pas fini avec cette histoire car comme nous vous l'avons relayé pas plus tard qu'hier, l'Etat du Minnesota mais aussi la Hollande comptent présenter le même style de projet de loi pour lutter contre les pratiques de l'App Store jugées abusives.