Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série Calls avec Lily Collins et Nick Jonas

Il y a 2 heures

Julien Russo

En 2021, Apple a décidé de ne pas se laisser une seconde de repos dans la création de nouveaux contenus Apple TV+. Alors que nous attendons impatiemment Cherry le film des frères Russo qui va arriver le 12 mars, le géant californien vient de dévoiler une nouvelle série qui va être disponible dès le 19 mars.

Calls, une série assez particulière

Apple vient de dévoiler aujourd'hui la bande-annonce de sa prochaine série originale : Calls. Celle-ci est assez spéciale puisqu'elle va essentiellement faire appel à votre audition et très peu à votre vue.

En effet, ce nouveau programme raconte par le biais de conversations téléphoniques des histoires effrayantes qui vous marqueront l'esprit. Chaque épisode de la première saison va durer 12 minutes, vous retrouverez à chaque fois de nouvelles voix. Dans le casting, on retrouve l'artiste Nick Jonas, l'actrice Lily Collins (aperçu dans Emily in Paris) ou encore Pedro Pascal (qui a joué dans The Mandalorian et le dernier Wonder Woman).

La série créée par Timothée Hochet est décrite comme "une expérience télévisuelle immersive révolutionnaire qui n'utilise magistralement que l'audio et des visuels abstraits minimaux pour raconter des histoires grignotables qui refroidissent".

Vous l'aurez compris, avec Calls tout se joue dans l'audio et les graphismes. Voici la synopsis d'Apple :

Lancés dans un modèle de frénésie dans le monde entier, les neuf épisodes de 12 minutes sont racontés à travers une série d'appels téléphoniques qui utilisent une écriture nette, un talent vocal convaincant et des graphiques pour aider à transcrire les conversations sombres et dramatiques sur l'écran. Ces scénarios relatables transportent le public dans des situations familières qui deviennent rapidement surréalistes avec des moments passionnants et effrayants. Avec Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass et plus encore, Calls prouve que la véritable terreur réside dans l’interprétation de ce qu’ils ne peuvent pas voir à l’écran et des endroits troublants que l’imagination peut mener.

Avec Calls, vous allez pouvoir interpréter votre propre vision de chaque épisode. Apple vous donnera l'audio et votre imagination s'occupera du reste !

Bien évidemment, pour ce type de programme il est conseillé de se concentrer, d'avoir l'iPhone (et tout autre divertissement) loin de soi et d'écouter chaque instant de l'épisode. Si vous respectez cela, l'immersion sera totale.

Calls est disponible sur Apple TV+ dès le 19 mars partout dans le monde où le service de streaming d'Apple est accessible.



Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony et VIZIO, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com. Vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.