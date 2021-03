Netflix va lancer une fonctionnalité "rire rapide" sur iOS et Android

Aujourd'hui, quand on veut se divertir avec quelques minutes devant nous, le premier réflexe est d'ouvrir l'application TikTok ou de regarder des Reels sur Instagram. Il ne vous viendrait jamais à l'idée d'ouvrir Netflix pour combler 3-4 minutes de pauses ou s'occuper entre deux arrêts de métro. Cette vision pourrait prochainement changer grâce à l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité baptisée "rire rapide" dans l'app Netflix.

Netflix a décidé de venir sur le terrain des applications de vidéos courtes. Dans peu de temps, vous allez retrouver une nouvelle catégorie sur l'application, celle-ci vous mettra en avant de petits clips issus des créations originales Netflix. On peut penser à des extraits comiques de films et séries ou encore à des extraits de spectacles ou émissions qui appartiennent au géant du streaming.

En ce qui concerne le développement de cette nouveauté, Netflix ne s'est pas pris la tête, l'entreprise a été tout droit vers la facilité. Vous allez retrouver un design identique à celui de TikTok, un défilement des vidéos de haut en bas avec des boutons sur le côté droit.



Au niveau des boutons, Netflix a réfléchi à quelque chose d'innovant. Vous aurez un accès rapide à la fonction "LOL" pour dire à l'algorithme que cela vous a amusé, un bouton pour ajouter le programme à votre liste (si l'extrait a vraiment attiré votre attention), un bouton pour partager à d'autres abonnés Netflix ou encore un bouton de lecture.

Dans un billet de blog, Netflix s'est dit heureux de l'arrivée de cette fonctionnalité. Le service de streaming souhaite divertir ses abonnés qui n'ont pas le temps de lancer un épisode de série au cours de la journée :

Nous lançons une nouvelle fonctionnalité de rire rapide pour les appareils mobiles. Cette nouvelle fonctionnalité offre un flux plein écran de clips drôles de notre grand catalogue de comédies, y compris des films (Murder Mystery), des séries (Big Mouth), des sitcoms (The Crew) et des stand-up de comédiens comme Kevin Hart et Ali Wong.



Et que faire si vous voyez une scène d'un classique qui aurait dû être revu depuis longtemps ? Ou si vous voyez quelque chose de nouveau qui mérite d'être regardé de plus près ? Rire rapide vous permet d'ajouter des séries, des films et des stand-up spéciaux à votre liste, ou de commencer à les regarder immédiatement. Vous pouvez également partager les clips individuellement sur Whatsapp, Instagram, Snapchat et Twitter - pour que vos amis puissent eux aussi s'amuser.