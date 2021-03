Apple TV+ : la docu-série "Lettre à..." est renouvelée pour une saison 2

Julien Russo

Avec Apple TV+, la firme de Cupertino a fait le choix d'ajouter une multitude de docu-séries sur différentes thématiques. "Lettre à..." a été dévoilé en janvier 2020, le programme a rencontré beaucoup de succès (surtout aux États-Unis). Le principe est simple, des célébrités ouvrent des courriers de leurs fans et les lisent à haute voix. Des moments émouvants et remplis de bonnes attentions !

Lettre à... est renouvelé pour une saison 2

Apple aura attendu plus d'un an pour renouveler sa création originale "Lettre à...", la première saison avait mis en avant plusieurs personnalités comme Oprah Winfrey, Big Bird, Spike Lee ou encore Lin-Manuel Miranda.

Chaque épisode de la docu-série s'intéresse à une nouvelle célébrité avec un format non scénarisé, ce qu'a cherché à obtenir Apple c'est les réactions sur le moment pour apporter une crédibilité maximale au programme.

Dans ces lettres, on peut retrouver des fans qui expriment tout l'amour qu'ils ressentent ou encore des proches qui ont tenu à laisser un mot (parfois très émouvant).

Dans la saison 2, vous allez retrouver de nouvelles personnalités, il y aura :

Viola Davis , actrice et productrice lauréate d'un Oscar, d'un Tony Award et d'un Emmy

, actrice et productrice lauréate d'un Oscar, d'un Tony Award et d'un Emmy Selena Gomez , chanteuse et actrice

, chanteuse et actrice Jane Fonda , actrice

, actrice Ava DuVernay , distributrice de films, réalisatrice, productrice et scénariste

, distributrice de films, réalisatrice, productrice et scénariste Billy Porter , chanteur et acteur

, chanteur et acteur Leon Talley , ancien directeur créatif et journaliste de Vogue

, ancien directeur créatif et journaliste de Vogue Sandra Oh , actrice lauréate des Golden Globes et des SAG Awards

, actrice lauréate des Golden Globes et des SAG Awards Laird Hamilton , surfeur

, surfeur Kareem Abdul-Jabbar, ancien joueur de basket

Aux commandes de cette seconde saison, vous allez retrouver R.J. Cutler qui s'occupera de la production, mais aussi Todd Lubin, Jane Cha, Donny Jackson et Jay Peterson. Des talents repérés par l'équipe Apple TV+.

La saison n'a pas encore de date, mais il y a des chances que celle-ci arrive d'ici la fin de l'année. Apple a annoncé plusieurs créations originales comme Calls avec Nick Jonas et Lily Collins, Roar qui va se concentrer sur l'histoire des femmes ou encore Dr.Brain la première série sud-coréenne qui arrivera sur Apple TV+.