Valve annule le développement du jeu Artifact sur mobile

En août 2017, le studio Valve (Half-Life, Counter-Strike, Steam...) a annoncé l'arrivée future d'un jeu de cartes sur PC et smartphones du nom d'Artfiact. Ce dernier était alors très attendu, quand on sait que le dernier jeu sorti par la société n'était autre que Dota 2 en... juillet 2013 !



Malheureusement, bien que disponible depuis quelques mois en bêta sur nos ordinateurs, il semblerait que le succès rencontré soit bien en dessous des prédictions de Valve, qui a annoncé l'arrêt du développement.

Publicité

Ainsi, le jeu passe totalement gratuit, mais on ne verra certainement jamais celui-ci sur iOS ou Android.

Artifact, le jeu de cartes issu de l'univers de Dota 2, est sorti en novembre 2018. Malgré un succès commercial initialement prometteur, sa base de joueurs et de joueuses n'a cessé de s'amoindrir. Au vu de cette baisse, nous avons abandonné le modèle de développement des services et des mises à jour que nous avions prévu au profit d'une réévaluation complète des mécaniques et de l'économie du jeu.



Cela fait maintenant un an et demi que l'équipe en charge d'Artifact a commencé à travailler assidument sur cette nouvelle version. Bien que nous puissions tirer satisfaction d'avoir atteint la plupart de nos objectifs de jeu, nous n'avons cependant pas réussi, pour l'instant, à rallier un nombre de joueuses et de joueurs actifs qui justifierait un développement plus poussé. Nous avons donc pris la lourde décision d'arrêter le développement de la bêta 2.0 d'Artifact.