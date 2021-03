Une Apple Ring pour améliorer les gestes de l'Apple Pencil ?

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple étudie comment une «Apple Ring» pourrait interpréter les gestes du porteur ou fournir des fonctionnalités supplémentaires à d'autres appareils tels que l'Apple Pencil.



Apple tient à ce que vos appareils sachent exactement - exactement - où vous vous trouvez. La société utilise de plus en plus l'Ultra Wideband (UWB) pour aider les iPhones à se localiser les uns les autres, et a déjà examiné comment les capteurs d'interférométrie à mélange automatique (SMI) peuvent détecter les personnes.

Une bague Apple encore mentionnée dans un brevet

La nouvelle demande de brevet repérée par AppleInsider et intitulée «système de saisie gestuelle basé sur l'interférométrie à auto-mélange, y compris un appareil portable ou portable» propose toujours de localiser et de suivre, mais cette fois, il s'agit spécifiquement d'utiliser des capteurs SMI dans un appareil portable - tel qu'un anneau. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque l'Apple Ring dans la rubrique "brevet".



Le brevet tente de couvrir tous les appareils portables possibles, mais se concentre ensuite sur ce qu'Apple décrit comme un appareil où le «boîtier définit un anneau fermé configuré pour recevoir un doigt».

C'est un anneau qui contient un ou plusieurs capteurs qui «émettent un ensemble d'un ou plusieurs faisceaux de rayonnement électromagnétique», Apple expliquant que chaque faisceau est «émis dans une direction différente». Le but est de prélever des échantillons numérisés de l'ensemble d'un ou plusieurs signaux SMI et ainsi d'extraire la relation entre l'anneau et ce qui se trouve à proximité.



Apple est intentionnellement vague sur la définition de ce qui se trouve à proximité, mais il décrit à plusieurs reprises «une seconde surface». Dans ses dessins, la demande de brevet donne à titre d'exemple, un utilisateur portant une bague et tenant également un Apple Pencil.

Lorsque le système ne comprend qu'un seul capteur SMI ... le processeur peut déterminer, par exemple, le mouvement de l'anneau (et donc un mouvement de l'utilisateur). [...]

Lorsqu'il y a deux capteurs ou SMI, l'appareil peut déterminer une plage de mouvement beaucoup plus large dans un plan (par exemple dans un plan xy, xz ou yz d'un système de coordonnées cartésien).

Savoir où se déplace le crayon pourrait signifier, par exemple, qu'avec une paire d'Apple Glass ou un casque Apple, l'utilisateur pourrait «tracer» une ligne virtuelle sur une surface et voir le résultat en temps réel. Ou un geste de la main portant l'anneau pourrait signaler une action "valider", par exemple.



Apple utilise également l'exemple d'un utilisateur portant deux bagues. Cela pourrait signifier que les capteurs SMI sont répartis sur les deux, donnant une meilleure plage d'angles pour déterminer le mouvement.

Dans certains cas, un dispositif portable tel qu'une bague peut inclure un insert déformable ou compressible qui permet de porter l'anneau plus loin ou plus près du bout du doigt d'un utilisateur.

[Ou] une bague peut être tournée par un utilisateur, de sorte qu'elle puisse alternativement détecter une surface sous la main d'un utilisateur, une surface d'un objet tenu par l'utilisateur, un doigt adjacent, etc.

Le brevet s'intéresse moins à la façon dont les autres appareils réagissent aux informations de mouvement, et plus à la façon dont ce détail est détecté. Il donne donc peu d'exemples d'utilisation, à part une liste rapide de la façon dont un tel anneau pourrait ajouter «un ou plusieurs capteurs de proximité, capteurs de contact, capteurs de pression, accéléromètres, IMU, etc.». Il s'agit d'une aide pour d'autres produits comme l'Apple Pencil donc.



Cette demande de brevet est attribuée à quatre inventeurs. Trois d'entre eux - Mehmet Mutlu, Ahmet Fatih Cihan et Mark T. Winkler - ont précédemment travaillé sur une demande de brevet utilisant des capteurs SMI et à ultrasons pour authentifier les voix des utilisateurs.