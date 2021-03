Apple TV+ : Cherry avec Tom Holland est disponible !

Il y a 3 heures

Alban Martin

"Cherry", un film original mettant en vedette Tom Holland en tant que vétéran de la guerre en Irak, est désormais disponible exclusivement sur Apple TV+. Le service de streaming vidéo de Cupertino s'étoffe un peu plus chaque semaine.

Le film Cherry est de sortie sur Apple TV+

C'est l'une des plus grosses productions Apple de cette année. "Cherry" des frères Russo met en vedette Tom Holland dans le rôle principal.



Le film est basé sur le roman de Nico Walker, il raconte l'histoire d'un homme de Cleveland qui rejoint l'armée après une difficile rupture avec sa petite amie. L'homme n'a qu'un seul but, partir loin de tout ce qui lui fait rappeler la femme qu'il a tant aimée pendant de nombreuses années. Walker, c'est son nom, part en mission en Irak, pas pour combattre, mais pour être l'un des médecins qui va soigner les soldats blessés au combat.



Walker (Tom Holland), revient alors au pays avec le fameux syndrome de stress post-traumatique, le SSPT. Le traitement de Walker pour le SSPT le conduit finalement à la dépendance à l'héroïne, provoquant des vols de banque et des relations brisées en cours de route.

Cherry suit le voyage sauvage d'un jeune homme privé de ses droits de l'Ohio qui rencontre l'amour de sa vie, pour risquer de la perdre à cause d'une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. Inspiré par le roman à succès du même nom, Cherry présente Tom Holland dans le rôle-titre d'un personnage dérangé qui passe du décrochage scolaire au service en Irak en tant que médecin de l'armée et n'est ancré que par son seul véritable amour. , Emily (Ciara Bravo). Lorsque Cherry rentre à la maison en héros de guerre, il combat les démons du SSPT non diagnostiqué et s'envole dans la toxicomanie, s'entourant d'une ménagerie de marginaux dépravés. Épuisant ses finances, Cherry se tourne vers le braquage de banque pour financer sa dépendance, brisant sa relation avec Emily en cours de route. Présenté à l'écran de manière audacieuse et granuleuse par les réalisateurs visionnaires Anthony et Joe Russo, Cherry est une histoire sombre et humoristique de passage à l'âge adulte d'un homme en quête universelle de but et de connexion humaine.

En septembre dernier, Apple a payé plus de 40 millions de dollars pour les droits de diffusion du film dans le monde entier. "Cherry" est disponible sur ‌Apple TV+ au prix de 4,99€ par mois, ou 49,99€ par an. ‌Apple TV Plus ‌ est également disponible dans le cadre de l'offre groupée Apple One, qui commence à 14,99 € par mois.