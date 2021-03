Pureya : une collection de mini-jeux bientôt sur l'App Store

Guillaume Gabriel

Sans le savoir, vous connaissez certainement déjà le studio Majorariatto, qui a notamment donné vie à l'excellent (et très énervant) Getting Over It. Cette fois, c'est vers les mini-jeux que les développeurs se tournent en proposant un concept simple, mais prometteur.

Dans le futur jeu Puraya, on aura ainsi le droit à une collection variée de plus de 30 mini-jeux qui changeront toutes les 10 secondes. Une bien belle idée pour casser la routine et offrir différents gameplay dans une seule session. Le trailer du jeu :

Pureya change de jeu toutes les 10 secondes

Le développeur Majorariatto a fait une assez grande impression avec son titre Getting Over It sorti en 2018, dont le but était d'escalader le niveau en prenant le contrôle d'un homme dans un chaudron géant devant se servir de son marteau pour y arriver. Pureya, lui, propose une collection de mini-jeux au rythme rapide qui s'apparente à un WarioWave, changeant toutes les 10 secondes.



Derrière le concept se cache tout de même une histoire : une jeune fille renverse accidentellement un sac de billes sur le sol. Les différents jeux permettent de récupérer ces billes pour débloquer d'autres mini-jeux, des skins ou encore des objets de collection. Pureya sera lancé le 26 mars au prix de 5,99 $ sur Steam et 3,99 $ sur iOS et Android, et donc 4,49€ en France.